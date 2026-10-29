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Reconditionné
12 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais
Préparez facilement différents types de café savoureux (espresso, café classique, cappuccino et latte macchiato), à la simple pression d'un bouton. Facile à installer et nettoyable en 15 secondes*, la LatteGo couronne les boissons lactées d'une onctueuse couche de mousse de lait.
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
12 boissons
Solution lait LatteGo
Chromé
Écran TFT
Préparez votre prochaine tasse de café délicieux en toute simplicité grâce à notre écran facile à utiliser. Il vous permet de personnaliser en quelques étapes le goût et le volume de votre café fraîchement préparé.
Créez votre propre café grâce aux simples réglages d'intensité ainsi que de longueur du café et du lait qu'offre le personnaliseur.
Surmontez votre café d'une couche onctueuse de mousse de lait. Grâce à la technologie de production de mousse cyclonique, le LatteGo libère un puissant flux de microbulles à une vitesse de 394 mètres par seconde, créant ainsi une mousse de lait riche et dense.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.5
sur 6
2464
Avis
92%
recommandent ce produit
Philippe 24_53
29/10/2026
België
Facile à utiliser et cafés délicieux
Appareil génial, facile d’utilisation, entretien facile, mousse de lait de qualité et simple à utiliser, café délicieux, un bel éventail de recettes programmées. Bref, je recommande
Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5447/90
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Vony
25/09/2026
België
Super facile à utiliser
Très satisfaite de mon achat Le caféxest nettement meilleur qu’au percolateur.
Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5447/90
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Fiocvo
03/07/2025
België
Acheteur vérifié
Mon avis sur lattego
C'est une réjouissance de sélectionner un café sur cette machine.simple d'utilisation,design élégant, café excellent.Je ne regrette vraiment pas cet achat
Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5446
Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5446
Sur la base de tests consommateurs réalisés en Allemagne sur des machines espresso entièrement automatiques (2018).
Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
sur la base de 70-82 °C