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Reconditionné

Philips série 5400Machines espresso entièrement automatiques

EP5447/90R1

4.5

| (2464) Avis | 92% recommandent ce produit

1 récompense

12 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

Préparez facilement différents types de café savoureux (espresso, café classique, cappuccino et latte macchiato), à la simple pression d'un bouton. Facile à installer et nettoyable en 15 secondes*, la LatteGo couronne les boissons lactées d'une onctueuse couche de mousse de lait.

Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

LatteGo, le circuit de lait le plus rapide à nettoyer*

12 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

  • 12 boissons

  • Solution lait LatteGo

  • Chromé

  • Écran TFT

Sélectionnez votre café en toute simplicité grâce à l'écran intuitif

Sélectionnez votre café en toute simplicité grâce à l'écran intuitif

Préparez votre prochaine tasse de café délicieux en toute simplicité grâce à notre écran facile à utiliser. Il vous permet de personnaliser en quelques étapes le goût et le volume de votre café fraîchement préparé.

Réglez l'arôme et le volume à l'aide du personnaliseur de café

Réglez l'arôme et le volume à l'aide du personnaliseur de café

Créez votre propre café grâce aux simples réglages d'intensité ainsi que de longueur du café et du lait qu'offre le personnaliseur.

Une mousse de lait onctueuse grâce à la carafe à lait haute vitesse LatteGo

Une mousse de lait onctueuse grâce à la carafe à lait haute vitesse LatteGo

Surmontez votre café d'une couche onctueuse de mousse de lait. Grâce à la technologie de production de mousse cyclonique, le LatteGo libère un puissant flux de microbulles à une vitesse de 394 mètres par seconde, créant ainsi une mousse de lait riche et dense.

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4.5

sur 6

2464

Avis

92%

recommandent ce produit

29/10/2026

België

België

Facile à utiliser et cafés délicieux

Appareil génial, facile d’utilisation, entretien facile, mousse de lait de qualité et simple à utiliser, café délicieux, un bel éventail de recettes programmées. Bref, je recommande

Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5447/90

Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5447/90

25/09/2026

België

België

Super facile à utiliser

Très satisfaite de mon achat Le caféxest nettement meilleur qu’au percolateur.

Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5447/90

Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5447/90

03/07/2025

België

België

Acheteur vérifié

Mon avis sur lattego

C'est une réjouissance de sélectionner un café sur cette machine.simple d'utilisation,design élégant, café excellent.Je ne regrette vraiment pas cet achat

Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5446

Cet avis concerne le produit Machines espresso entièrement automatiques Philips série 5400 EP5446

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Mentions légales

  1. Sur la base de tests consommateurs réalisés en Allemagne sur des machines espresso entièrement automatiques (2018).

  2. Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

  3. sur la base de 70-82 °C