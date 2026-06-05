Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Café
Toutes les séries
Philips série 5400 Machines espresso entièrement automatiques
Assistance
EP5447/90R1
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines EP5447/90 - English (US)
Petit filtre à eau
Bandelette de mesure de la dureté de l'eau
Milk TwisterMousseur à lait
Machine espresso entièrement automatiqueCache métallique pour bac d'égouttement
Machine espresso entièrement auto.Bac d'égouttement
Couvercle pour bac à grains
Machine espresso entièrement auto.Bac à marc
Machine espresso entièrement automatiqueCuillère-doseuse pour le café
Machine espresso entièrement automatiqueRéservoir d'eau
Panneau avant du bac à marc
Réservoir d'eau
Détartrant pour machine espresso
Pastilles dégraissantes
Sachets de nettoyant de circuit de lait
Machine espressoGraisse pour groupe café Philips
Brossette de nettoyage
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider