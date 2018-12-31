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DST8070/80
Puissance de 3 000 W
Débit vapeur continu 110 g/min
Effet pressing Turbo de 260 g
Aucun risque de brûlure
Un réglage optimal pour tous les tissus repassables. Sans aucun risque de brûlure. Grâce à la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera jamais de tissus repassables. Vous pouvez repasser tous les textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire en toute sécurité, dans n'importe quel ordre, sans devoir attendre que le fer soit à la bonne la température et sans trier les vêtements.
Passez en douceur sur les faux plis grâce à la semelle SteamGlide Elite ultra-lisse qui n'abîme pas vos vêtements. La semelle SteamGlide Elite ultra-lisse est durable, résiste aux rayures et se nettoie facilement.
Repassez rapidement et avec un minimum d'effort grâce à la nouvelle technologie de détection de mouvements qui détecte lorsque vous déplacez le fer pour libérer automatiquement de la vapeur.
Récompenses
Notation globale