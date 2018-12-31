Un seul réglage de température optimal, sans aucun risque de brûlure

Un réglage optimal pour tous les tissus repassables. Sans aucun risque de brûlure. Grâce à la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera jamais de tissus repassables. Vous pouvez repasser tous les textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire en toute sécurité, dans n'importe quel ordre, sans devoir attendre que le fer soit à la bonne la température et sans trier les vêtements.