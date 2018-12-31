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Série 8000 AzurFer vapeur

DST8070/80

2 Récompenses

Des résultats parfaits en une seule fois
Repassage puissant avec notre nouveau fer Philips Azur série 8000. Avec la fonction vapeur Turbo 260 g, vous pouvez désormais éliminer les faux plis les plus tenaces en une seule fois. Commencez en un rien de temps avec une puissance de 3000 W et obtenez des résultats parfaits grâce à un débit vapeur puissant et continu.
Voir tous les avantages

La vapeur dotée de la plus grande puissance intelligente

Des résultats parfaits en une seule fois

  • Puissance de 3 000 W

  • Débit vapeur continu 110 g/min

  • Effet pressing Turbo de 260 g

  • Aucun risque de brûlure

Un seul réglage de température optimal, sans aucun risque de brûlure

Un seul réglage de température optimal, sans aucun risque de brûlure

Un réglage optimal pour tous les tissus repassables. Sans aucun risque de brûlure. Grâce à la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera jamais de tissus repassables. Vous pouvez repasser tous les textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire en toute sécurité, dans n'importe quel ordre, sans devoir attendre que le fer soit à la bonne la température et sans trier les vêtements.

Semelle SteamGlide Elite, pour une durabilité et une glisse optimales

Semelle SteamGlide Elite, pour une durabilité et une glisse optimales

Passez en douceur sur les faux plis grâce à la semelle SteamGlide Elite ultra-lisse qui n'abîme pas vos vêtements. La semelle SteamGlide Elite ultra-lisse est durable, résiste aux rayures et se nettoie facilement.

Repassez sans effort grâce à la vapeur automatique intelligente

Repassez sans effort grâce à la vapeur automatique intelligente

Repassez rapidement et avec un minimum d'effort grâce à la nouvelle technologie de détection de mouvements qui détecte lorsque vous déplacez le fer pour libérer automatiquement de la vapeur.

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