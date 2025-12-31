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DST8070/80
Vermogen van 3000 W
110 g/min continue stoom
Turbostoompomp van 260 g
Gegarandeerd geen brandplekken
Eén optimale instelling voor alle strijkbare stoffen. Gegarandeerd geen brandplekken. Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunnen we garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken aan strijkbare stoffen. U kunt alles veilig strijken, van jeans tot zijde, van linnen tot kasjmier, in welke volgorde dan ook, zonder te hoeven wachten tot de temperatuur is aangepast of uw kleding vooraf te sorteren.
Soepel kreuken gladstrijken met de supergladde SteamGlide Elite-zoolplaat, zonder uw kleding te beschadigen. De supergladde SteamGlide Elite-zoolplaat is duurzaam, krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.
Zorg ervoor dat u snel en met minimale inspanning kunt strijken, met de nieuwe bewegingssensor die herkent wanneer u het strijkijzer beweegt en automatisch stoom afgeeft.
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