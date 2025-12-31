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  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer
  • De beste resultaten in één keer

Azur 8000-serieKledingstomer

DST8070/80

2 Prijzen

De beste resultaten in één keer
Krachtig strijken met onze nieuwe Philips Azur uit de 8000-serie. Met 260 g turbostoom kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken in één keer verwijderen. Begin snel dankzij het vermogen van 3000 W en behaal perfecte resultaten met de krachtige continue stoom.
Bekijk alle voordelen

De sterkste stoom met slimme kracht

De beste resultaten in één keer

  • Vermogen van 3000 W

  • 110 g/min continue stoom

  • Turbostoompomp van 260 g

  • Gegarandeerd geen brandplekken

Eén optimale temperatuurstand, gegarandeerd geen brandplekken

Eén optimale temperatuurstand, gegarandeerd geen brandplekken

Eén optimale instelling voor alle strijkbare stoffen. Gegarandeerd geen brandplekken. Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunnen we garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken aan strijkbare stoffen. U kunt alles veilig strijken, van jeans tot zijde, van linnen tot kasjmier, in welke volgorde dan ook, zonder te hoeven wachten tot de temperatuur is aangepast of uw kleding vooraf te sorteren.

SteamGlide Elite-zoolplaat, ultiem soepel glijden en duurzaamheid

SteamGlide Elite-zoolplaat, ultiem soepel glijden en duurzaamheid

Soepel kreuken gladstrijken met de supergladde SteamGlide Elite-zoolplaat, zonder uw kleding te beschadigen. De supergladde SteamGlide Elite-zoolplaat is duurzaam, krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.

Strijk moeiteloos met intelligente automatische stoom

Strijk moeiteloos met intelligente automatische stoom

Zorg ervoor dat u snel en met minimale inspanning kunt strijken, met de nieuwe bewegingssensor die herkent wanneer u het strijkijzer beweegt en automatisch stoom afgeeft.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

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