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Série 8000 Azur Fer vapeur

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  • 24 March 2026

Repassage puissant avec notre nouveau fer Philips Azur série 8000. Avec la fonction vapeur Turbo 260 g, vous pouvez désormais éliminer les faux plis les plus tenaces en une seule fois. Commencez en un rien de temps avec une puissance de 3000 W et obtenez des résultats parfaits grâce à un débit vapeur puissant et continu.

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  • 29 May 2026

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