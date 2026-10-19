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Arrêté
DLP3012/11
Chargeur mural ultra-rapide
Recharge à pleine vitesse et en même temps 2 téléphones mobiles ou une tablette. Avec protection intelligente évitant que votre appareil ne s'endommage.
Ultra-rapide
5 V / 2,1 A, Full Speed, charge rapidement 2 téléphones portables en même temps ou 1 tablette
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités