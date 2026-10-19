Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
DLP3012/11
Ultrasnelle wandoplader
Laad 2 mobiele telefoons tegelijk of een tablet op hoge snelheid op. Met slimme bescherming om beschadiging van uw waardevolle apparaat te voorkomen.
Ultrasnel
5 V/2,1 A snelle oplader om 2 mobiele telefoons of 1 tablet op volle snelheid op te laden
Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom