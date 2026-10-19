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Niet meer leverbaar

USB-wandoplader

DLP3012/11

Ultrasnelle wandoplader

Laad 2 mobiele telefoons tegelijk of een tablet op hoge snelheid op. Met slimme bescherming om beschadiging van uw waardevolle apparaat te voorkomen.

Bekijk alle voordelen

met twee USB-poorten

Ultrasnelle wandoplader

  • Ultrasnel

2,1 A, volledige snelheid. 2 mobiele telefoons tegelijk of 1 tablet opladen

5 V/2,1 A snelle oplader om 2 mobiele telefoons of 1 tablet op volle snelheid op te laden

Compatibel met tablets, smartphones en de meeste USB-apparaten

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 253.1 kB
  • 21 July 2026

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