ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Verseuse isotherme
  • Verseuse isotherme
  • Verseuse isotherme
  • Verseuse isotherme
  • Verseuse isotherme
  • Verseuse isotherme

Arrêté

Verseuse isotherme

CP9209

Verseuse isotherme
Cette verseuse isotherme recueille le café préparé avec votre cafetière. Elle permet de conserver les arômes et la température du café. Compatible avec la Philips Gaia.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Gaia

Gaia
Cafetière

HD7544/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Cafetière

HD7546/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Cafetière

HD7548/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Cafetière

HD7547/80

Café Gaia

Café Gaia
Cafetière

HD7542/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Cafetière

HD7549/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Cafetière

HD7546/00

Café Gaia

Café Gaia
Cafetière filtre, verseuse isotherme

HD7546/20

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Verseuse isotherme

  • Gaia

  • Noir

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.