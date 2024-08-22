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Café
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Verseuse isotherme
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CP9209
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Cette verseuse isotherme recueille le café préparé avec votre cafetière. Elle permet de conserver les arômes et la température du café. Compatible avec la Philips Gaia.
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