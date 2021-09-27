Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient actuellement aucun article.
CP1745
Rangez votre brosse coiffante en toute sécurité
Cette pochette vous permet de ranger votre brosse coiffante Philips en toute sécurité et de manière hygiénique. Elle vous permet également de l'emporter facilement avec vous.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.
Pièce remplaçable
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.