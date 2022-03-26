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Technologie ThermoShield
Système ionique minéral
Lissage 50 % plus rapide
Étui thermorésistant enroulable
La technologie ThermoShield vous permet de vous styliser les cheveux en les abîmant moins. Son capteur régule la température, pour des cheveux stylisés de la racine à la pointe comme ils le méritent.
Les ions minéraux aident à réduire l'effet négatif des UV. Ils limitent les dommages dus aux UV à la surface des cheveux, pour qu'ils soient lisses et faciles à styliser.
Choisissez une température comprise entre 120 °C et 230 °C pour obtenir des résultats durables tout en préservant vos cheveux.
4.7
sur 6
422
Avis
98%
recommandent ce produit
Drasan69
26/03/2022
France
Partie de promotion
Efficace
Ce lisseur, aux plaques infusées a l’huile d’argan lissent et disciplinent le cheveu en quelques passages. Il chauffe vite et possède un cordon rotatif très pratique Je l’adore
Avantages
Rapide et lisse bien
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series BHS510/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series BHS510/00 Lisseur
Dadette33
22/03/2022
France
Partie de promotion
Excellent lisseur
Le lisseur 7000 de Philips est un excellent lisseur Sa prise en main est facile, il n’est pas trop lourd et le fil tourne à 360C ce qui facilite le coiffâtes Son temps de chauffe est très rapide : environ 30 secondes Il offre une amplitude de températures très pratique pour choisir celle qui conviendra le mieux à la nature du cheveu. Les plaques flottantes permettent un bon lissage des mèches de cheveux. Il n’est pas nécessaire de passer plusieurs fois le lisseur sur la même mèche. Celle ci est lissée dès le premier passage. En outre il rend les cheveux très doux et brillants
Avantages
Temps de chauffe rapide, lissage rapide même sur des cheveux épais
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series BHS752/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series BHS752/00 Lisseur
Lovely39
22/03/2022
France
Partie de promotion
Ce lisseur remplit ses fonctions à merveilles !
Rapport qualité / Prix aucune hésitation il mérite cette note . Le lissage des cheveux est très rapide , de plus les cheveux sont protégés et cela est pour moi primordial dans le choix d'un lisseur . Un lisseur parfait pour les jeunes femmes dynamiques qui n'ont pas trop le temps avant de commencer leur journée de travail ou de cours .
Avantages
Le temps de chauffe est très rapide , le choix de la température est un atout , le fait qu'il protège les cheveux un grand atout , design élégant et confortable avec une bonne prise en main .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series BHS520/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 5000 Series BHS520/00 Lisseur
Même résultat obtenu avec une exposition à la chaleur moindre de 180 °C par rapport au modèle HP8361 à 210 °C
par rapport au HP8361
par rapport au HP8361