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Alle series

  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
  • Bescherm en style met minder hittebeschadiging*

7000 SeriesStraightener

BHS732/00

4.7
| (422) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Bescherm en style met minder hittebeschadiging*
Bescherm en style met ThermoShield technologie voor minder hittebeschadiging met een constante temperatuur en minerale ionen voor het verminderen van UV-impact. Voor mooie, gezonde en pluisvrije stijlen.
Bekijk alle voordelen

met ThermoShield-technologie en minerale ionen

Bescherm en style met minder hittebeschadiging*

  • ThermoShield-technologie

  • Minerale ionenverzorging

  • 50% sneller ontkrullen

  • Hittebestendig uitrolbaar etui

ThermoShield-technologie voor minder hittebeschadiging

Met ThermoShield-technologie kunt u stylen met minder hittebeschadiging. De sensor reguleert de temperatuur zodat het haar van wortel tot punt de ultieme gelijkmatige styling krijgt die het verdient.

Minerale ionen verminderen schade door UV-straling

Minerale ionen verminderen schade door UV-straling

Minerale ionen helpen om de negatieve impact van UV en beschadiging van het haaroppervlak te verminderen. Minder UV-schade houdt het haar glad en veelzijdig.

Temperatuurbereik van 120 °C tot 230 °C

Kies een temperatuur tussen 120 °C en 230 °C voor een langdurig resultaat en een zo klein mogelijke kans op beschadiging van het haar.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.7

van 5

422

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

08/09/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

I bought it for a hair salon and she is very happy

I bought it for a hair salon and she is very happy with it...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHS732/00R1 Refurbished straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHS732/00R1 Refurbished straightener

21/01/2023

Nederland

Nederland

Super stijltang

Het is een mooie, stevige stijltang. De stijltang wordt snel warm, binnen 30 seconden is het al opgewarmd en klaar voor gebruik! Met het aan knopje en het draaiwieltje is het makkelijk in te stellen qua temperatuur, alleen het enige nadeel is dat het geen geheugenfunctie heeft. Dus na elke stijlbeurt moet je het weer opnieuw instellen, maar als dat het enige is dan valt het hartstikke mee ;-). Mijn haar is pluisvrij na het stijlen en voelt lekker zacht aan, heerlijk! Het snoer is prima qua lengte, mijn stopcontact zit buiten de badkamer en red het helemaal tot aan de spiegel dus dat zegt wel wat over de lengte. Ook over het opbergen is nagedacht: er zit een hittebestendige opberghoes bij. Al met al ben ik erg tevreden over deze stijltang!

Voordelen

Snel opgewarmd

Nadelen

Maakt zoemend geluid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHS530/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHS530/00 Straightener

12/01/2023

Nederland

Nederland

Razend snel resultaat

Ik ben al jaren op zoek naar een goede stijltang voor een goede prijs. Ik heb er al veel versleten en was op zoek naar een echt goede stijltang. Deze vond ik en dat is zeker deze stijltang. Voor een mooie prijs heb je echt een stijltang van hoge kwaliteit. Het werkt heel prettig, ligt goed in de hand en je bent heel snel klaar. Je hoeft niet vele malen over je haren strijken. Een aantal keer is genoeg voor goede resultaten. Je bent dan sneller klaar en je haar raakt daardoor veel minder snel beschadigd. Het is heel snel opgewarmd, waardoor je gelijk aan de slag kan. Ik ben zo blij dat ik er niet meer een kwartier of langer bezig ben om mijn haren te stijlen, met 5 minuten ben ik klaar. Ik heb dik en pluizig haar, dus het stijlen is al best lastig en neemt veel tijd in beslag, maar daar is verandering in gekomen door deze stijltang! Mijn haren zien er echt goed uit en niet pluizig, wat bij sommige andere stijltangen anders was. Er komt een handige hoes bij waarmee je de stijltang mee kan nemen op reis.

Voordelen

Snel klaar

Nadelen

Niks

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHS732/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series BHS732/00 Straightener

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Hetzelfde stylingresultaat kan worden bereikt met een lagere warmteblootstelling bij 180 °C ten opzichte van de HP8361 bij 210 °C

  2. ten opzichte van de HP8361

  3. ten opzichte van de HP8361