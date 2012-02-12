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Arrêté

Caméra HD

CAM300WH/00

3.1

| (7) Avis

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Réaliser des clichés et des vidéos Full HD est un jeu d'enfant avec ce caméscope ESee CAM300. Son écran tactile 3” offre un contrôle intuitif, tandis que les fonctions d'édition et Quick Impression vous permettent de partager immédiatement, sur un téléviseur ou en ligne.

Voir tous les avantages

Avec écran de commande tactile

Immortaliser et partager les grands moments, très facilement

Durée de vie de la batterie ultralongue pour une autonomie accrue

Résolution jusqu'à 12 mégapixels pour des photos de qualité

Résolution jusqu'à 12 mégapixels pour des photos de qualité

Revivez vos meilleurs souvenirs comme si vous y étiez grâce aux vidéos Full HD

Revivez vos meilleurs souvenirs comme si vous y étiez grâce aux vidéos Full HD

Réalisez et visionnez des vidéos en qualité Full HD (Full HD 1080p). « 1080 » indique la résolution d'affichage, c'est-à-dire le nombre de lignes horizontales à l'écran. « P » signifie « balayage progressif », ou l'affichage séquentiel des lignes de chaque image. La norme 1080p correspond à une qualité vidéo supérieure à celle généralement offerte par les téléphones portables et les appareils photos numériques. En outre, la caméra utilise le même format vidéo que les lecteurs et disques Blu-ray : le H.264. Ce format extrêmement sophistiqué offre une superbe qualité d'image HD, pour des résultats ultra-réalistes.

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 6

7

Avis

12/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Birthday Present

I do a lot of travelling and this little device is perfect for bringing back memories. Easy to use right out of the box, easy to transfer pictures and video to my laptop. If you want memories of your travels, this device is all you will every need, with the bonus of not needing a great deal of space to have it with you.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM300WH HD camcorder

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM300WH HD camcorder

01/06/2012

Nederland

Nederland

Beeldkwalitiet is zeer goed. De geluidskwalitiet matig

Het HD-beeldkwalitiet is zeer goed, enkel de geluidskwaliteit bij concerten of optredens is zeer slecht. Als het geluid / de muziek boven een aantal dB komt is de geluidsopname zeer slecht en niet om aan te horen. Dan is het niet waard om dit aan vrienden en kennissen te laten zien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM300WH HD-camcorder

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Cet avis concerne le produit CAM300WH HD-camcorder

16/12/2011

Nederland

Nederland

CAM300WH foto en

Dit vederlichte foto & film apparaat is een zeer gebruikvriendelijk apparaat wat zonder enig probleem altijd en overal meegenomen kan worden. De kwaliteit van film en foto is goed. Het gebruiksgemak en energievoorziening is prima d.m.v. (1) zoeker open: opname klaar (2) zoeker dichtgeklapt: toestel uit. Met 32GB card voldoende ruimte (kwaliteit film en foto instelbaar) voor filmen of digitale foto's. Weergave/opslag is bijzonder laag drempelig en eenvoudig.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM300WH HD-camcorder

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Cet avis concerne le produit CAM300WH HD-camcorder

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