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Niet meer leverbaar
CAM300WH/00
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
Full HD-video's en foto's vastleggen was nog nooit zo eenvoudig. De ESee-camcorder CAM300 biedt een touchscreen van 3 inch voor een intuïtieve bediening en dankzij de functies voor snel bewerken en een snelle indruk kunt u uw opnamen meteen delen via de TV of op internet.
Maak prachtige video's in HD-kwaliteit (Full HD 1080p). "1080" heeft betrekking op de beeldresolutie en het aantal horizontale lijnen op het scherm. “p” staat voor 'progressive scan', oftewel de volgorde waarin de lijnen in ieder beeld worden weergegeven. 1080p levert een videokwaliteit die superieur is aan de kwaliteit van standaard mobiele telefoons en digitale camera's. Daarnaast maakt de camcorder gebruik van dezelfde video-indeling als Blu-ray-spelers en -discs: H.264. Deze uiterst geavanceerde indeling levert een onovertroffen HD-beeldkwaliteit, waarmee u uw herinneringen kristalhelder op video kunt vastleggen.
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3.1
van 5
7
Reviews & awards
Jamie225
12/02/2012
United Kingdom
Great Birthday Present
I do a lot of travelling and this little device is perfect for bringing back memories. Easy to use right out of the box, easy to transfer pictures and video to my laptop. If you want memories of your travels, this device is all you will every need, with the bonus of not needing a great deal of space to have it with you.
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Deze review is gemaakt voor CAM300WH HD camcorder
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Deze review is gemaakt voor CAM300WH HD camcorder
Kingy62
01/06/2012
Nederland
Beeldkwalitiet is zeer goed. De geluidskwalitiet matig
Het HD-beeldkwalitiet is zeer goed, enkel de geluidskwaliteit bij concerten of optredens is zeer slecht. Als het geluid / de muziek boven een aantal dB komt is de geluidsopname zeer slecht en niet om aan te horen. Dan is het niet waard om dit aan vrienden en kennissen te laten zien.
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Deze review is gemaakt voor CAM300WH HD-camcorder
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Deze review is gemaakt voor CAM300WH HD-camcorder
BartK
16/12/2011
Nederland
CAM300WH foto en
Dit vederlichte foto & film apparaat is een zeer gebruikvriendelijk apparaat wat zonder enig probleem altijd en overal meegenomen kan worden. De kwaliteit van film en foto is goed. Het gebruiksgemak en energievoorziening is prima d.m.v. (1) zoeker open: opname klaar (2) zoeker dichtgeklapt: toestel uit. Met 32GB card voldoende ruimte (kwaliteit film en foto instelbaar) voor filmen of digitale foto's. Weergave/opslag is bijzonder laag drempelig en eenvoudig.
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Deze review is gemaakt voor CAM300WH HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM300WH HD-camcorder