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Arrêté
BRI863/00
Pour le corps et le visage
10 minutes pour les demi-jambes
<gt/> 200 000 flashs + pochette
Avec capteur SmartSkin
Philips Lumea utilise la technologie dite de lumière intense pulsée ou IPL, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts pour développer cette technologie. Pendant plus de 10 ans, Philips a mené des tests consommateurs poussés sur la technologie de lumière pulsée auprès de 2 000 femmes.
Philips Lumea envoie de légers flashs à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.
Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances bi-hebdomadaires. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.
Récompenses
3.6
sur 6
823
Avis
Sarita
08/02/2016
België
Surprenant et efficace!
J'étais assez sceptique avant l'utilisation mais j'ai été agréablement surprise. Il m'a fallu 4 séances #soit 8 semaines# pour voir un résultat mais dès le départ je trouvais avoir les jambes beaucoup plus douces. Au bout de 4 séances, je vois que ma pilosité a sérieusement diminué, principalement aux jambes #et j'ai des poils assez clairs#. Il est important de se familiariser avec le Lumea au départ, qui n'est pas tout de suite facile à utiliser. Une fois qu'on a trouvé le truc c'est assez rapide.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Essential SC1985/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Essential SC1985/00 Épilateur à lumière pulsée
Utilisatrice11
29/05/2019
France
J’en oublie mon rasoir !
Bonjour, En lisant en diagonal, je suis assez surprises des avis négatifs en général et je partais défaitiste car,de base, j’ai une énorme pilosité qui a toujours été un poids pour moi (aisselles, menton,bas du dos, maillot et fesses, jambes entières) un véritable cauchemar et hors de prix chez les esthéticiennes. Puis après avoir essayé Lumea, miracle !!! Après 3 séances mes poils poussent très peu et assez sporadiquement. Après mes milles expériences d’epilations Infructueuses et coûteuses je suis entièrement satisfaite qu’un appareil domestique montre plus de résultats qu’une séance chez le dermatologue !!! Merci merci merci vous avez fait une femme heureuse. P.s. Le seul point négatif serait juste que pour le maillot l appareil est plus douloureux que le reste du corps.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Essential BRI858/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Essential BRI858/00 Épilateur à lumière pulsée
AlexiaG67
22/01/2017
France
Partie de promotion
Super produit, réellement efficace, je recommande
Utilisation facile, et plutôt rapide. Indolore pratique à utiliser grâce à la longueur du fil. Présentation au top dans une jolie trousse. Apres la 3eme séance on voit déjà les résultats. Les poils repoussent beaucoup moins vite, ils sont beaucoup moins nombreux. Apres la 5eme séance plus du tout de repousse ( jambes, aisselles et maillot ) Bluffant je n'y croyais pas trop avant de tester mais je suis plus que convaincue, c'est réellement efficace. J'ai adopté mon Lumea essential IPL et je le recommande vivement. Une belle découverte merci Philips :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Essential BRI862/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Essential BRI862/00 Épilateur à lumière pulsée
Par rapport aux SC1981, SC1982, SC1983 et SC1984