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  • Réduction facile de la pilosité à long terme
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  • Réduction facile de la pilosité à long terme
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Arrêté

Lumea EssentialÉpilateur à lumière pulsée

BRI863/00

3.6
| (823) Avis

1 récompense

Réduction facile de la pilosité à long terme
L'épilateur Philips Lumea Essential fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps et le visage. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.
Voir tous les avantages

Réduction facile de la pilosité à long terme

  • Pour le corps et le visage

  • 10 minutes pour les demi-jambes

  • &lt;gt/> 200 000 flashs + pochette

  • Avec capteur SmartSkin

Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Philips Lumea utilise la technologie dite de lumière intense pulsée ou IPL, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts pour développer cette technologie. Pendant plus de 10 ans, Philips a mené des tests consommateurs poussés sur la technologie de lumière pulsée auprès de 2 000 femmes.

Une peau douce et nette jour après jour

Une peau douce et nette jour après jour

Philips Lumea envoie de légers flashs à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.

L'efficacité sans effort

L'efficacité sans effort

Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances bi-hebdomadaires. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

823

Avis

08/02/2016

België

België

Surprenant et efficace!

J'étais assez sceptique avant l'utilisation mais j'ai été agréablement surprise. Il m'a fallu 4 séances #soit 8 semaines# pour voir un résultat mais dès le départ je trouvais avoir les jambes beaucoup plus douces. Au bout de 4 séances, je vois que ma pilosité a sérieusement diminué, principalement aux jambes #et j'ai des poils assez clairs#. Il est important de se familiariser avec le Lumea au départ, qui n'est pas tout de suite facile à utiliser. Une fois qu'on a trouvé le truc c'est assez rapide.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Essential SC1985/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Essential SC1985/00 Épilateur à lumière pulsée

29/05/2019

France

France

J’en oublie mon rasoir !

Bonjour, En lisant en diagonal, je suis assez surprises des avis négatifs en général et je partais défaitiste car,de base, j’ai une énorme pilosité qui a toujours été un poids pour moi (aisselles, menton,bas du dos, maillot et fesses, jambes entières) un véritable cauchemar et hors de prix chez les esthéticiennes. Puis après avoir essayé Lumea, miracle !!! Après 3 séances mes poils poussent très peu et assez sporadiquement. Après mes milles expériences d’epilations Infructueuses et coûteuses je suis entièrement satisfaite qu’un appareil domestique montre plus de résultats qu’une séance chez le dermatologue !!! Merci merci merci vous avez fait une femme heureuse. P.s. Le seul point négatif serait juste que pour le maillot l appareil est plus douloureux que le reste du corps.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Essential BRI858/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Essential BRI858/00 Épilateur à lumière pulsée

22/01/2017

France

France

Super produit, réellement efficace, je recommande

Utilisation facile, et plutôt rapide. Indolore pratique à utiliser grâce à la longueur du fil. Présentation au top dans une jolie trousse. Apres la 3eme séance on voit déjà les résultats. Les poils repoussent beaucoup moins vite, ils sont beaucoup moins nombreux. Apres la 5eme séance plus du tout de repousse ( jambes, aisselles et maillot ) Bluffant je n'y croyais pas trop avant de tester mais je suis plus que convaincue, c'est réellement efficace. J'ai adopté mon Lumea essential IPL et je le recommande vivement. Une belle découverte merci Philips :-)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Essential BRI862/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea Essential BRI862/00 Épilateur à lumière pulsée

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