Heel tevreden van dit apparaat! Ik hou niet van pijnlijke ontharing (epîleren, waxen ...) en ook niet van chemische producten op mijn huid die mijn haar afvreten! Dus ... altijd scheren: elke week, wat een geknoei met dat scheerschuim :( Maar nu: IPL-ontharing: zalig! De energie van de lichtflits wordt geabsorbeerd door je haarzakje, en daardoor gaat het kapot. Compleet pijnloos! De eerste 4 keer moet je het om de twee weken doen en vooraf scheren. Anders verbranden je haartjes (ipv ja haarzakje) en dat stinkt en wordt pijnlijk warm. Maar daarna moest het maar om de maand, zonder vooraf scheren: perfect! De eerste keer moet je nog wel wat wennen: hoe houd ik het apparaat, hoe weet ik waar ik geweest ben, hoe snel schuif ik door... Maar dat went heel snel! Onder mijn oksels zijn niet alle haartjes weg: maar ik heb er wel veel minder, en ze groeien veel trager. Ook als de postbode belt terwijl je bezig bent: vroeger een ramp: benen net ingeschuimd en dan de bel ;) Nu gewoon eventjes kleren aan, naar beneden en terug verder doen. Je hebt zelfs geen water nodig! Ik heb de Essential : handig om vast te nemen, compact om mee te nemen. De Prestige is dubbel zo duur, en wel een pak groter. De Essential doet perfect wat hij belooft te doen. Ik ben absoluut fan! Ik hoop wel dat hij enkele jaartjes mee gaat, maar dat valt natuurlijk nog af te wachten. Een absolute aanrader!