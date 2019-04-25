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Niet meer leverbaar
BRI863/00
Voor gebruik op lichaam en gezicht
Behandeling onderbenen in 10 minuten
<gt/> 200.000 lichtflitsen + etui
Met Skin Tone-sensor
Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd en is afgeleid van de technologie die in professionele schoonheidssalons wordt gebruikt. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande huidspecialisten. Ruim tien jaar lang heeft Philips uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met meer dan 2000 vrouwen.
Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij
Prijzen
3.6
van 5
823
Reviews & awards
JoRa99
25/04/2019
België
Geverifieerde koper
Vlotte & pijnloze ontharing
Gaat heel vlot en geheel pijnloos ; wel meerdere behandelingen nodig voor er resultaat zichtbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI861/00 IPL Lichtontharing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI861/00 IPL Lichtontharing
Nimamau
16/06/2017
België
superding
De eerste 3 keren merk je nog niet veel maar daarna steeds minder haartjes voor de stugheid is snel minder. Een echte aanrader !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI861/00 IPL Lichtontharing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI861/00 IPL Lichtontharing
neonatologie
15/06/2017
België
Mooie resultaten
Niet enkel de haren op mijn benen zijn langer afwezig, de haren op mijn kin en bovenlip blijven ook langer weg. Leuk, dat geeft toch een vrouwelijker gevoel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI861/00 IPL Lichtontharing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI861/00 IPL Lichtontharing
vergeleken met SC1981, SC1982, SC1983 en SC1984