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Arrêté
Pour les jambes, le corps et le visage
1 accessoire
Sans fil et rechargeable
Poignée en forme de S
La poignée ergonomique est facile à tenir et à manier pour un contrôle maximal et une portée optimale sur toutes les zones du corps.
La texture rugueuse de la céramique utilisée sur notre tête d'épilation permet de saisir fermement les poils. Même les poils les plus fins ne s'échappent pas.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
Récompenses
4.0
sur 6
60
Avis
83%
recommandent ce produit
Audrey31
28/04/2020
France
Satisfaite
Je suis satisfaite de ce produit. Il tient très bien la charge, il est léger et il a une bonne tenue de main.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche
LiesPB
15/06/2016
België
Fijn product!
Een epilator zal misschien voor veel mensen een beetje afschrikken... maar dit is echt niet nodig bij deze Philips. Ja, het is even wennen als je begint... maar dat gevoel ben je snel gewoon. Als je nog nooit eerder een epilator gebruikt hebt is je huid hier ook niet aan gewend en heb je veel haartjes. Bij regelmatig gebruik lijkt het of mijn huid hier aan begint te wennen. Moest je na een eerste testje toch het gevoel hebben dat het te veel pijn doet kan je hem onder de douche gebruiken, ik heb het gevoel dat het dan altijd wat minder pijnlijk is. Het blijft natuurlijk een product dat haartjes uittrekt, volledig pijnloos zal het nooit zijn. Ik durf hem zelfs voor mijn bikinilijn te gebruiken, al is dit natuurlijk wel veel pijnlijker dan een been. Het is echt een grote meerwaarde dat je deze epilator onder de douche mag gebruiken, wat een gemak! Op die manier spoelen de haartjes ook meteen weg. Eén klein minpuntje is dat ik het gevoel heb dat wanneer ik hem onder de douche gebruik niet alle haartjes weg zijn. Maar ik gebruik hem dan na het douche gewoon weer even om die plekjes bij te werken.... zo gebeurd! Ik ben zeer tevreden met dit product! Zeker nu de zomer er aan komt en ik met blote benen rondloop. Ik heb geen zin om elke twee dagen mijn benen te scheren. En al zeker niet wanneer ik op vakantie ben. Ook had ik in het verleden erg veel last van ingegroeide haartjes op mijn benen en bikinilijn... hier heb ik nu ook geen last meer van! Bovendien is het een mooi product, want hé... het oog wil ook wat ;-) Hij ligt fijn in de hand en het is makkelijk werken.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat
douchi
04/06/2016
België
heel goed
het product werkt heel goed neemt alle kleine haartjes mee. werkt idiaal onder de douche.met het lamje alles zicht baar.heb geen laast van ingegroeide haartjes.men huid is heel zacht.doet niet veel pijn als je je onthaard.ik vind het een goeie epilady
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat