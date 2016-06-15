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Niet meer leverbaar
Voor benen, lichaam en gezicht
1 accessoire
Snoerloos en oplaadbaar
S-vormige handgreep
De ergonomische handgreep is gemakkelijk vast te houden en te sturen voor maximale controle en een optimaal bereik op alle delen van het lichaam.
Ons epileerhoofd is uniek en gemaakt van ruw keramisch materiaal dat haar stevig vastgrijpt. Zelfs fijne haartjes glijden niet weg.
Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.
Prijzen
4.0
van 5
60
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
LiesPB
15/06/2016
België
Fijn product!
Een epilator zal misschien voor veel mensen een beetje afschrikken... maar dit is echt niet nodig bij deze Philips. Ja, het is even wennen als je begint... maar dat gevoel ben je snel gewoon. Als je nog nooit eerder een epilator gebruikt hebt is je huid hier ook niet aan gewend en heb je veel haartjes. Bij regelmatig gebruik lijkt het of mijn huid hier aan begint te wennen. Moest je na een eerste testje toch het gevoel hebben dat het te veel pijn doet kan je hem onder de douche gebruiken, ik heb het gevoel dat het dan altijd wat minder pijnlijk is. Het blijft natuurlijk een product dat haartjes uittrekt, volledig pijnloos zal het nooit zijn. Ik durf hem zelfs voor mijn bikinilijn te gebruiken, al is dit natuurlijk wel veel pijnlijker dan een been. Het is echt een grote meerwaarde dat je deze epilator onder de douche mag gebruiken, wat een gemak! Op die manier spoelen de haartjes ook meteen weg. Eén klein minpuntje is dat ik het gevoel heb dat wanneer ik hem onder de douche gebruik niet alle haartjes weg zijn. Maar ik gebruik hem dan na het douche gewoon weer even om die plekjes bij te werken.... zo gebeurd! Ik ben zeer tevreden met dit product! Zeker nu de zomer er aan komt en ik met blote benen rondloop. Ik heb geen zin om elke twee dagen mijn benen te scheren. En al zeker niet wanneer ik op vakantie ben. Ook had ik in het verleden erg veel last van ingegroeide haartjes op mijn benen en bikinilijn... hier heb ik nu ook geen last meer van! Bovendien is het een mooi product, want hé... het oog wil ook wat ;-) Hij ligt fijn in de hand en het is makkelijk werken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat
douchi
04/06/2016
België
heel goed
het product werkt heel goed neemt alle kleine haartjes mee. werkt idiaal onder de douche.met het lamje alles zicht baar.heb geen laast van ingegroeide haartjes.men huid is heel zacht.doet niet veel pijn als je je onthaard.ik vind het een goeie epilady
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Anja34
03/06/2016
België
Goed product
Mooi apparaat, handig in gebruik. Geeft een mooi glad resultaat en is minder pijnlijk dan mijn vorige apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat