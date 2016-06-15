Een epilator zal misschien voor veel mensen een beetje afschrikken... maar dit is echt niet nodig bij deze Philips. Ja, het is even wennen als je begint... maar dat gevoel ben je snel gewoon. Als je nog nooit eerder een epilator gebruikt hebt is je huid hier ook niet aan gewend en heb je veel haartjes. Bij regelmatig gebruik lijkt het of mijn huid hier aan begint te wennen. Moest je na een eerste testje toch het gevoel hebben dat het te veel pijn doet kan je hem onder de douche gebruiken, ik heb het gevoel dat het dan altijd wat minder pijnlijk is. Het blijft natuurlijk een product dat haartjes uittrekt, volledig pijnloos zal het nooit zijn. Ik durf hem zelfs voor mijn bikinilijn te gebruiken, al is dit natuurlijk wel veel pijnlijker dan een been. Het is echt een grote meerwaarde dat je deze epilator onder de douche mag gebruiken, wat een gemak! Op die manier spoelen de haartjes ook meteen weg. Eén klein minpuntje is dat ik het gevoel heb dat wanneer ik hem onder de douche gebruik niet alle haartjes weg zijn. Maar ik gebruik hem dan na het douche gewoon weer even om die plekjes bij te werken.... zo gebeurd! Ik ben zeer tevreden met dit product! Zeker nu de zomer er aan komt en ik met blote benen rondloop. Ik heb geen zin om elke twee dagen mijn benen te scheren. En al zeker niet wanneer ik op vakantie ben. Ook had ik in het verleden erg veel last van ingegroeide haartjes op mijn benen en bikinilijn... hier heb ik nu ook geen last meer van! Bovendien is het een mooi product, want hé... het oog wil ook wat ;-) Hij ligt fijn in de hand en het is makkelijk werken.