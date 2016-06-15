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  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren
  • Grijpt zelfs de fijnste haren

Niet meer leverbaar

Satinelle AdvancedWet & Dry-epileerapparaat

BRE610/00

4
| (60) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

1 Prijs

Grijpt zelfs de fijnste haren
De S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle overal op het lichaam. Het brede epileerhoofd met keramische schijven epileert dicht op de huid en heeft zelfs grip op fijne haartjes voor snelle en langdurige resultaten. Voor nat en droog gebruik en met 1 accessoire.
Bekijk alle voordelen

Optimale controle voor moeiteloos langdurig resultaat

Grijpt zelfs de fijnste haren

  • Voor benen, lichaam en gezicht

  • 1 accessoire

  • Snoerloos en oplaadbaar

  • S-vormige handgreep

S-vormige handgreep voor wendbaarheid op alle rondingen van het lichaam

De ergonomische handgreep is gemakkelijk vast te houden en te sturen voor maximale controle en een optimaal bereik op alle delen van het lichaam.

Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip

Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip

Ons epileerhoofd is uniek en gemaakt van ruw keramisch materiaal dat haar stevig vastgrijpt. Zelfs fijne haartjes glijden niet weg.

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612378

Recensies

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4.0

van 5

60

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

15/06/2016

België

België

Fijn product!

Een epilator zal misschien voor veel mensen een beetje afschrikken... maar dit is echt niet nodig bij deze Philips. Ja, het is even wennen als je begint... maar dat gevoel ben je snel gewoon. Als je nog nooit eerder een epilator gebruikt hebt is je huid hier ook niet aan gewend en heb je veel haartjes. Bij regelmatig gebruik lijkt het of mijn huid hier aan begint te wennen. Moest je na een eerste testje toch het gevoel hebben dat het te veel pijn doet kan je hem onder de douche gebruiken, ik heb het gevoel dat het dan altijd wat minder pijnlijk is. Het blijft natuurlijk een product dat haartjes uittrekt, volledig pijnloos zal het nooit zijn. Ik durf hem zelfs voor mijn bikinilijn te gebruiken, al is dit natuurlijk wel veel pijnlijker dan een been. Het is echt een grote meerwaarde dat je deze epilator onder de douche mag gebruiken, wat een gemak! Op die manier spoelen de haartjes ook meteen weg. Eén klein minpuntje is dat ik het gevoel heb dat wanneer ik hem onder de douche gebruik niet alle haartjes weg zijn. Maar ik gebruik hem dan na het douche gewoon weer even om die plekjes bij te werken.... zo gebeurd! Ik ben zeer tevreden met dit product! Zeker nu de zomer er aan komt en ik met blote benen rondloop. Ik heb geen zin om elke twee dagen mijn benen te scheren. En al zeker niet wanneer ik op vakantie ben. Ook had ik in het verleden erg veel last van ingegroeide haartjes op mijn benen en bikinilijn... hier heb ik nu ook geen last meer van! Bovendien is het een mooi product, want hé... het oog wil ook wat ;-) Hij ligt fijn in de hand en het is makkelijk werken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat

04/06/2016

België

België

heel goed

het product werkt heel goed neemt alle kleine haartjes mee. werkt idiaal onder de douche.met het lamje alles zicht baar.heb geen laast van ingegroeide haartjes.men huid is heel zacht.doet niet veel pijn als je je onthaard.ik vind het een goeie epilady

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat

03/06/2016

België

België

Goed product

Mooi apparaat, handig in gebruik. Geeft een mooi glad resultaat en is minder pijnlijk dan mijn vorige apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry-epileerapparaat

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