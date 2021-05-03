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Arrêté
Excellent confort respiratoire
Sélectionnée parmi des milliers de tissus de haute qualité, cette maille aérée vous garantit un confort respiratoire incroyable. Le motif grillagé discret de la couche supérieure a été conçu scientifiquement pour permettre le passage de suffisamment d'air frais, tout en bloquant les polluants. Grâce à sa haute perméabilité associée à la robustesse et à l'élasticité obtenue par thermoformage, ce masque vous offre une expérience respiratoire inégalée.
Capable de filtrer 95 % de particules de 3 µm pendant la première utilisation
Le « point d'ancrage optimal » a été défini par le laboratoire Philips par analyse scientifique des données, afin de distribuer efficacement la pression du masque au niveau de l'arête du nez, des joues et des oreilles.
Récompenses
4.1
sur 6
19
Avis
86%
recommandent ce produit
NatSt
03/05/2021
Deutschland
Employé Philips
Immer frische Luft, ohne Stickigkeit!
[Employee of philipsglobal] Ich bin ein großer Fan dieser Maske. Als Brillenträgerin hatte ich immer Probleme mit normalen Masken, da die sofort beschlugen wenn ich in ein warmes Geschäft ging. Das ist nicht der Fall mit der Philips Maske und ich fühle nicht mehr die Hitze oder dass ich unter der Maske schwitze. Vor allem aber fühlt es sich nicht so stickig an und ich bekommen keine Kopfschmerzen oder das Gefühl von Müdigkeit mehr, weil ich unter Sauerstoff Mangel leide. Denn mit der Philips Maske atme ich immer frische Luft und fühle Abkühlung. Ich arbeite für Philips und kann aber objektiv sagen, dieses Produkt sehr empfehlenswert ist.
Avantages
Frische Luft, keine Stickigkeit oder Hitze, keine beschlagene Brille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask
Mondmasker 2021
26/11/2021
Nederland
Orima product
Het mondmasker helpt om makkelijker te ademen bij inspanning op plaatsen waar een mondmasker verplicht is. De filters zijn eenvoudig te vervangen en de accu blijft ongeveer 3 uur vol. Daarnaast helpt het masker ook om een beslagen (zonne)bril te voorkomen omdat de uitgeademde lucht niet boven het masker uitstroomt.
Avantages
Mooi enb duurzaam masker wat echt doet wat je ervan verwacht
Contre
navullingen zijn moeilijk leverbaar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask
Sotavent
27/07/2021
España
Employé Philips
Esta mascarilla es de otra galaxia
[Employee of philipsglobal] Diseño súper elegante, pesa un poco pero es muuy comoda de llevar, no te agobia como las quirúrgicas o FFP2 y puedes ajustar las cintas para que no te tire mucho de las orejas. La tela transpira mucho más, el filtro es muy fácil de colocar, y lo del ventilador ya es una pasada, prácticamente como respirar sin mascarilla y no hace nada de ruido. Muy contento con el producto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask, mascarilla purificadora de aire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask, mascarilla purificadora de aire
D'après les résultats du laboratoire interne de Philips, calculés uniquement pour le ventilateur lui-même.
D'après les données GB / T2428 / 1998 et les données internes relatives aux visages de Philips
Dans le respect des conditions de test du NIOSH aux États-Unis et des normes internes de Philips, un laboratoire tiers procède aux tests et aux certifications.
La taille du pollen varie de 15 à 200 µm (E. Pacini, Encyclopedia of Ecology 2008). Le filtre N95 présente une efficacité minimale (= 95 %) à la taille de particule la plus pénétrante (= 0,1 à 0,3 µm).
Ces résultats sont basés sur un rapport de test tiers et calculés par le laboratoire interne de Philips.