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Arrêté

Series 6000Masque Fresh Air

ACM067/01

4.1
| (19) Avis | 86% recommandent ce produit

1 récompense

Respirez un air pur à chaque instant
Le masque Philips Fresh Air redéfinit le niveau de confort respiratoire grâce à sa technologie Air Power. Faites de votre masque un accessoire de mode que vous prenez plaisir à porter tous les jours avec son design en V.
Voir tous les avantages

Technologie Air Power révolutionnaire

Respirez un air pur à chaque instant

  • Excellent confort respiratoire

Tissu perméable en maille aérée pour améliorer le confort respiratoire

Sélectionnée parmi des milliers de tissus de haute qualité, cette maille aérée vous garantit un confort respiratoire incroyable. Le motif grillagé discret de la couche supérieure a été conçu scientifiquement pour permettre le passage de suffisamment d'air frais, tout en bloquant les polluants. Grâce à sa haute perméabilité associée à la robustesse et à l'élasticité obtenue par thermoformage, ce masque vous offre une expérience respiratoire inégalée.

Nous prenons soin de vous

Capable de filtrer 95 % de particules de 3 µm pendant la première utilisation

Point d'ancrage optimal

Le « point d'ancrage optimal » a été défini par le laboratoire Philips par analyse scientifique des données, afin de distribuer efficacement la pression du masque au niveau de l'arête du nez, des joues et des oreilles.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

19

Avis

86%

recommandent ce produit

03/05/2021

Deutschland

Deutschland

Employé Philips

Immer frische Luft, ohne Stickigkeit!

[Employee of philipsglobal] Ich bin ein großer Fan dieser Maske. Als Brillenträgerin hatte ich immer Probleme mit normalen Masken, da die sofort beschlugen wenn ich in ein warmes Geschäft ging. Das ist nicht der Fall mit der Philips Maske und ich fühle nicht mehr die Hitze oder dass ich unter der Maske schwitze. Vor allem aber fühlt es sich nicht so stickig an und ich bekommen keine Kopfschmerzen oder das Gefühl von Müdigkeit mehr, weil ich unter Sauerstoff Mangel leide. Denn mit der Philips Maske atme ich immer frische Luft und fühle Abkühlung. Ich arbeite für Philips und kann aber objektiv sagen, dieses Produkt sehr empfehlenswert ist.

Avantages

Frische Luft, keine Stickigkeit oder Hitze, keine beschlagene Brille

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

26/11/2021

Nederland

Nederland

Orima product

Het mondmasker helpt om makkelijker te ademen bij inspanning op plaatsen waar een mondmasker verplicht is. De filters zijn eenvoudig te vervangen en de accu blijft ongeveer 3 uur vol. Daarnaast helpt het masker ook om een beslagen (zonne)bril te voorkomen omdat de uitgeademde lucht niet boven het masker uitstroomt.

Avantages

Mooi enb duurzaam masker wat echt doet wat je ervan verwacht

Contre

navullingen zijn moeilijk leverbaar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

27/07/2021

España

España

Employé Philips

Esta mascarilla es de otra galaxia

[Employee of philipsglobal] Diseño súper elegante, pesa un poco pero es muuy comoda de llevar, no te agobia como las quirúrgicas o FFP2 y puedes ajustar las cintas para que no te tire mucho de las orejas. La tela transpira mucho más, el filtro es muy fácil de colocar, y lo del ventilador ya es una pasada, prácticamente como respirar sin mascarilla y no hace nada de ruido. Muy contento con el producto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask, mascarilla purificadora de aire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask, mascarilla purificadora de aire

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Mentions légales

  1. D'après les résultats du laboratoire interne de Philips, calculés uniquement pour le ventilateur lui-même.

  2. D'après les données GB / T2428 / 1998 et les données internes relatives aux visages de Philips

  3. Dans le respect des conditions de test du NIOSH aux États-Unis et des normes internes de Philips, un laboratoire tiers procède aux tests et aux certifications.

  4. La taille du pollen varie de 15 à 200 µm (E. Pacini, Encyclopedia of Ecology 2008). Le filtre N95 présente une efficacité minimale (= 95 %) à la taille de particule la plus pénétrante (= 0,1 à 0,3 µm).

  5. Ces résultats sont basés sur un rapport de test tiers et calculés par le laboratoire interne de Philips.