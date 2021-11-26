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Niet meer leverbaar
Superieur ademcomfort
Air mesh is geselecteerd uit duizenden hoogwaardige materialen en garandeert ongelofelijk comfortabel ademcomfort. Het delicate roosterpatroon op de hoes is wetenschappelijk ontworpen om voldoende frisse lucht door te laten, maar de verontreinigende stoffen tegen te houden. Met het hoge doordringbare gehalte, dat ook een goede balans biedt tussen robuustheid en elasticiteit door middel van thermo-schuimverwerking, krijgt u een ongeëvenaarde ademhalingservaring.
Kan 95% 3μm-deeltjes filteren tijdens het eerste gebruik
Het 'gouden ankerpunt' dat door het Philips-laboratorium wordt gedefinieerd aan de hand van wetenschappelijke analyse om de druk van het masker effectief te verdelen over de brug van de neus, de wangen en de oren.
Prijzen
4.1
van 5
19
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Mondmasker 2021
26/11/2021
Nederland
Orima product
Het mondmasker helpt om makkelijker te ademen bij inspanning op plaatsen waar een mondmasker verplicht is. De filters zijn eenvoudig te vervangen en de accu blijft ongeveer 3 uur vol. Daarnaast helpt het masker ook om een beslagen (zonne)bril te voorkomen omdat de uitgeademde lucht niet boven het masker uitstroomt.
Voordelen
Mooi enb duurzaam masker wat echt doet wat je ervan verwacht
Nadelen
navullingen zijn moeilijk leverbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask
Sjoerdwal
19/06/2021
Nederland
Philips-medewerker
Mondkapje zonder benauwend gevoel
[Employee of philipsglobal] Dit mondkapje heeft een ventilatortje met 3 standen, dit is het eerste mondkapje dat ik niet half op zet (normaal heb ik mijn neus niet in het mondkapje omdat ik dit gewoon vies en benauwend vind). Ik zelf ga hem gebruiken op plekken waar dit verplicht is, zoals in het vliegtuig. Ik heb hem ook gekocht voor mijn moeder met COPD die nu ook een mondkapje kan dragen.
Voordelen
Makkelijker ademhalen, frisse lucht, draagcomfort
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask
Alingebruik
20/05/2021
Nederland
Mooi product
Heb astma en kan hiermee weer normaal mijn werk uitvoeren.
Voordelen
Hoeft niet perse een filter in.
Nadelen
Geen
Deze review is gemaakt voor Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask
Deze review is gemaakt voor Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask
Dit is gebaseerd op het interne labresultaat van Philips, dat alleen is berekend voor de ventilator zelf.
Gebaseerd op GB / T2428 / 1998 en interne gezichtsgegevens van Philips
Met betrekking tot de testvoorwaarden van het Amerikaanse NIOSH en de bedrijfsnorm van Philips zijn ze getest en gecertificeerd door een extern laboratorium.
De grootte van pollen varieert van 15 tot 200 µm (E. Pacini, Encyclopedia of Ecology 2008). Het N95-filter heeft een minimumrendement (=95%) bij de meest penetrerende deeltjesgrootte (=0,1 =0,3 µm).
Dit is gebaseerd op een testrapport van derden, berekend door het interne Philips-laboratorium.