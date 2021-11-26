[Employee of philipsglobal] Ik vind het vooral fijn dat dit masker goed aansluit op je gezicht en je het masker zelf strakker of minder strak kunt zetten. Hierdoor voel je het masker nauwelijks zitten en voelt het ook niet zo benauwd als andere maskers. Zeker als het warm is, is het fijn dat je er een motortje in zit voor frisse lucht. Deze kan je op 3 standen instellen. Verder ook fijn dat het masker er mooi uit ziet en je ‘m niet hoeft te wassen.