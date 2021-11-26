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  • Elke seconde kunt u genieten van frisse lucht
  • Elke seconde kunt u genieten van frisse lucht
  • Elke seconde kunt u genieten van frisse lucht
  • Elke seconde kunt u genieten van frisse lucht
  • Elke seconde kunt u genieten van frisse lucht
  • Elke seconde kunt u genieten van frisse lucht

Niet meer leverbaar

Series 6000Fresh Air Mask

ACM067/01

4.1
| (19) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

1 Prijs

Elke seconde kunt u genieten van frisse lucht
De Fresh Air Mask van Philips biedt vernieuwend comfort tijdens het ademen dankzij de Air Power-technologie. Dit masker is tegelijkertijd een stijlvol accessoire voor elke dag — het geeft uw gezicht een V-vorm.
Bekijk alle voordelen

Baanbrekende Air Power-technologie

Elke seconde kunt u genieten van frisse lucht

  • Superieur ademcomfort

Doordringbaar materiaal, Air mesh, voor een betere ademhalingservaring

Air mesh is geselecteerd uit duizenden hoogwaardige materialen en garandeert ongelofelijk comfortabel ademcomfort. Het delicate roosterpatroon op de hoes is wetenschappelijk ontworpen om voldoende frisse lucht door te laten, maar de verontreinigende stoffen tegen te houden. Met het hoge doordringbare gehalte, dat ook een goede balans biedt tussen robuustheid en elasticiteit door middel van thermo-schuimverwerking, krijgt u een ongeëvenaarde ademhalingservaring.

Wij zorgen voor u

Kan 95% 3μm-deeltjes filteren tijdens het eerste gebruik

Gouden ankerpunt

Het 'gouden ankerpunt' dat door het Philips-laboratorium wordt gedefinieerd aan de hand van wetenschappelijke analyse om de druk van het masker effectief te verdelen over de brug van de neus, de wangen en de oren.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.1

van 5

19

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

26/11/2021

Nederland

Nederland

Orima product

Het mondmasker helpt om makkelijker te ademen bij inspanning op plaatsen waar een mondmasker verplicht is. De filters zijn eenvoudig te vervangen en de accu blijft ongeveer 3 uur vol. Daarnaast helpt het masker ook om een beslagen (zonne)bril te voorkomen omdat de uitgeademde lucht niet boven het masker uitstroomt.

Voordelen

Mooi enb duurzaam masker wat echt doet wat je ervan verwacht

Nadelen

navullingen zijn moeilijk leverbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

19/06/2021

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Mondkapje zonder benauwend gevoel

[Employee of philipsglobal] Dit mondkapje heeft een ventilatortje met 3 standen, dit is het eerste mondkapje dat ik niet half op zet (normaal heb ik mijn neus niet in het mondkapje omdat ik dit gewoon vies en benauwend vind). Ik zelf ga hem gebruiken op plekken waar dit verplicht is, zoals in het vliegtuig. Ik heb hem ook gekocht voor mijn moeder met COPD die nu ook een mondkapje kan dragen.

Voordelen

Makkelijker ademhalen, frisse lucht, draagcomfort

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

20/05/2021

Nederland

Nederland

Mooi product

Heb astma en kan hiermee weer normaal mijn werk uitvoeren.

Voordelen

Hoeft niet perse een filter in.

Nadelen

Geen

Deze review is gemaakt voor Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

Deze review is gemaakt voor Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask

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Voorwaarden

  1. Dit is gebaseerd op het interne labresultaat van Philips, dat alleen is berekend voor de ventilator zelf.

  2. Gebaseerd op GB / T2428 / 1998 en interne gezichtsgegevens van Philips

  3. Met betrekking tot de testvoorwaarden van het Amerikaanse NIOSH en de bedrijfsnorm van Philips zijn ze getest en gecertificeerd door een extern laboratorium.

  4. De grootte van pollen varieert van 15 tot 200 µm (E. Pacini, Encyclopedia of Ecology 2008). Het N95-filter heeft een minimumrendement (=95%) bij de meest penetrerende deeltjesgrootte (=0,1 =0,3 µm).

  5. Dit is gebaseerd op een testrapport van derden, berekend door het interne Philips-laboratorium.