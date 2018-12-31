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AC0950/10
Purifie les pièces jusqu'à 65 m²
CADR (débit d'air pur) de 250 m³/h
Filtre HEPA et charbon actif
Capteur de PM2.5 intelligent
Une purification plus rapide et un élégant design compact (1). Grâce à sa filtration puissante de 250 m³/h (CADR), il vient facilement à bout des pièces mesurant jusqu'à 65 m² (2) et peut purifier une pièce de 20 m² en moins de 12 minutes (3).
Le système de filtration à 3 couches avec préfiltre, HEPA NanoProtect et charbon actif piège 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (4), soit moins que le plus petit virus connu !
Profitez d'un sommeil paisible grâce à notre purificateur innovant. En mode Veille, il ne dépasse pas 20,5 dB (5), un volume plus faible qu'un murmure. De plus, la lumière de l'afficheur numérique est réduite, ce qui limite les nuisances lumineuses.
Notation globale
(1) CADR comparé au précédent modèle Philips AC0850
(2) CADR testé conformément à la norme GB/T18801-2022. Superficie de purification adaptée calculée conformément à la norme NRCC-54013.
(3) Calcul : pièce de 48 m³, CADR de 250 m³/h
(4) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um conformément à la norme DIN71460, IUTA.
(5) Pression acoustique, IEC 60704, à 1,5 m.
(6) Dans l'air traversant le filtre. Test effectué avec des acariens domestiques, du pollen de bouleau et des allergènes félins, conformément à la procédure SOP 350.003 de l'OFI, organisme autrichien.
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, rédigé par J. Bousquet et environ 50 autres KOL, Allergy 2008 : 63 (Suppl. 86) : 8–160
(8) Test de taux de réduction microbienne réalisé par le laboratoire GMT avec le virus de la grippe (H1N1) dans une chambre de test de 30 m³, en mode Turbo pendant 1 h.
(9) Testé réalisé conformément à la norme GB21551.3-2010 avec S. Albus, chambre de 30 m³, 1 h, mode Turbo, laboratoire tiers.
(10) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, avec une utilisation de l'appareil en mode Turbo pendant 1 h dans une chambre de test contenant des aérosols du virus HCoV-229E. Bien qu'il en soit proche, le HCoV-229E n'est pas le SARS-CoV-2, qui provoque la Covid-19.
(11) Test réalisé par un laboratoire externe conformément à la norme GB/T 18801-2022 sur les COV, le toluène et le NO₂ dans une pièce de 30 m³ avec le mode Turbo pendant 2 h.
(12) La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'utilisation.