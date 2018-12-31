Une purification plus rapide, avec un élégant design compact

Respirez un air pur et sain chez vous, grâce à notre purificateur d'air compact. Il élimine 99,97 % des allergènes et des polluants en quelques minutes, tout en consommant un minimum d'énergie. Avec son design épuré et ses commandes intelligentes, il s'adapte à votre style de vie et s'intègre parfaitement dans votre intérieur.