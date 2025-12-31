(10) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door een extern laboratorium, met het apparaat in turbomodus gedurende 1 uur in een testkamer die is verontreinigd met aerosolen met het HCOV-229E-virus. Hoewel HCOV-229E hiermee verband houdt, is het geen SARS-CoV-2, wat COVID-19 veroorzaakt.