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Alle series

  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design
  • Snellere reiniging in een compact, elegant design

PureProtect Mini uit de 900-serieSlimme luchtreiniger

AC0950/10

Snellere reiniging in een compact, elegant design
Geniet thuis van schone, veilige lucht met onze compacte luchtreiniger. Hij verwijdert binnen enkele minuten 99,97% van alle allergenen en verontreinigende stoffen en gebruikt daarbij zo min mogelijk energie. Het strakke design en de slimme bediening passen naadloos in uw huis en leven.
Bekijk alle voordelen

Vangt effectief allergenen en verontreinigende stoffen op

Snellere reiniging in een compact, elegant design

  • Zuivert de lucht in kamers tot 65 m²

  • Clean Air Delivery Rate (CADR) 250 m³/u

  • HEPA-filter en actievekoolstoffilter

  • Slimme PM2,5-sensor

Verwijdert verontreinigende stoffen in minder dan 12 minuten

Verwijdert verontreinigende stoffen in minder dan 12 minuten

Snellere reiniging in een compact, elegant design (1). Dankzij de krachtige filterprestaties van 250 m³/u (CADR) kan de zuiveraar eenvoudig ruimten van wel 65 m² aan (2) en een kamer van 20 m² reinigen in minder dan 12 minuten (3).

3-laags HEPA-filtersysteem vangt 99,97% van de kleinste deeltjes op

3-laags HEPA-filtersysteem vangt 99,97% van de kleinste deeltjes op

3-laags filtersysteem met een voorfilter, HEPA NanoProtect en Active Carbon vangt 99,97% van de deeltjes tot 0,003 micron op (4) - kleiner dan zelfs het kleinste bekende virus!

Ultrastil en geen verstoring door licht

Ultrastil en geen verstoring door licht

Geniet van een ononderbroken nachtrust dankzij onze innovatieve zuiveraar. In de slaapmodus werkt hij met een geluidsniveau van 20,5 dB (5), wat stiller is dan gefluister. Bovendien wordt het digitale display gedimd, zodat u ook niet door licht wordt gestoord.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

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Voorwaarden

  1. (1) CADR vergeleken met de voorganger Philips AC0850

  2. (2) CADR getest volgens standaard GB/T18801-2022. Geschikt reinigingsgebied berekend volgens standaard NRCC-54013.

  3. (3) Berekend: ruimte van 48 m³, CADR van 250 m³/u

  4. (4) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest volgens DIN71460 met NaCl-aerosol van 0,003 µm, iUTA

  5. (5) Geluidsdruk, IEC 60704, bij 1,5 m.

  6. (6) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest met huisstofmijt, berkenpollen en kattenallergenen volgens SOP 350.003 van het Oostenrijkse OFI-instituut

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, geschreven door J. Bousquet en ongeveer 50 andere belangrijke opinieleiders, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  8. (8) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door GMT-lab, in een testkamer van 30 m³ met deeltjes influenza (H1N1), met het apparaat in turbomodus gedurende 1 uur

  9. (9) Getest volgens GB21551.3-2010 met S. Albus, kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 1 uur, laboratorium van een externe partij

  10. (10) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door een extern laboratorium, met het apparaat in turbomodus gedurende 1 uur in een testkamer die is verontreinigd met aerosolen met het HCOV-229E-virus. Hoewel HCOV-229E hiermee verband houdt, is het geen SARS-CoV-2, wat COVID-19 veroorzaakt.

  11. (11) Getest in een extern laboratorium volgens GB/T 18801-2022 in een kamer met TVOS, tolueen en stikstofdioxide: kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 2 uur.

  12. (12) Levensduur van filter is afhankelijk van de luchtkwaliteit en het gebruik.