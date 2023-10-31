Termes recherchés
AC0651/10
Purificateur d'air économe avec capteur intelligent
Notre purificateur d'air le plus économe en énergie avec des informations en temps réel sur la qualité de l'air. Élimine les allergènes et les polluants tout en utilisant un minimum d'énergie. Son design compact et épuré s'intègre parfaitement dans votre intérieur. Contrôlez le purificateur d'air à distance grâce à l'application Philips Air+.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Purificateur d'air
total
recurring payment
Notre purificateur d'air diffuse un air pur dans tous les recoins de la pièce à un CADR de 170 ㎥/h, ce qui permet de purifier en profondeur des pièces mesurant jusqu'à 44 m². Dites adieu aux polluants tels que les PM2.5, les bactéries, le pollen, la poussière, les squames d'animaux, etc. en moins de 17 minutes. (3)
Notre système de filtration à 2 couches doté de la technologie HEPA NanoProtect capture 99,97 % des particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,003 micron(1). En plus de piéger les polluants, la technologie HEPA NanoProtect utilise une charge électrostatique pour les attirer, ce qui permet de purifier jusqu'à 2 fois plus d'air que la filtration HEPA H13 traditionnelle, avec une efficacité énergétique supérieure (2).
Grâce aux capteurs AeraSense, le purificateur analyse l'air 1 000 fois par seconde et indique la qualité de votre air en temps réel. Consultez l'afficheur numérique de l'appareil ou l'application Air+ pour comprendre rapidement les niveaux de pollution de l'air dans votre maison.
VitaShield ne laisse rien s'échapper, à l'exception d'un air plus pur et propre. La technologie VitaShield capture les aérosols, les microbes et les particules d'une taille inférieure au plus petit virus connu, jusqu'à 0,003 micron. D'après un test indépendant réalisé par un laboratoire externe, il élimine le virus H1N1 de l'air. D'après un autre test, il élimine à 99,99 % le virus HCoV-229E (5).
Lorsque vous optez pour Philips, vous choisissez une marque de confiance bénéficiant de plus de 80 ans d'expérience dans les technologies de l'air et de la santé. Nos purificateurs d'air sont soumis à 170 tests d'inspection stricts avant de quitter nos usines et sont certifiés par l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies).
Obtenez un air plus pur tout en économisant de l'argent et de l'énergie. Fonctionnant à une puissance maximale de 12 W, notre purificateur est 2 fois moins gourmand en énergie que les autres principaux purificateurs d'air (7). En mode Veille, il ne consomme que 2 W, soit 30 fois moins d'énergie qu'une ampoule classique.
Profitez d'un sommeil paisible grâce à notre purificateur innovant. En mode Veille, il ne dépasse pas 19 dB (6), un volume plus faible qu'un murmure. De plus, la lumière de l'afficheur numérique est réduite, ce qui limite les nuisances lumineuses. Grâce à ce système, l'air de votre maison restera toujours pur, même la nuit.
Utilisez notre application pour plus de confort et de contrôle. Elle vous permet d'allumer et d'éteindre votre purificateur, d'ajuster la vitesse, de vérifier la qualité de l'air chez vous et de surveiller l'état du filtre. Vous pourrez également en apprendre davantage sur la purification de l'air grâce aux nombreux articles intégrés à l'application et suivre les données sur la qualité de l'air extérieur, partout et à tout moment.
Recevez immédiatement des informations sur la qualité de l'air grâce à l'anneau de couleur de l'interface du purificateur. Lorsque votre appareil purifie l'air, l'anneau de couleur passe du rouge au bleu.
Personnalisez la façon dont vous souhaitez purifier l'air avec les 3 vitesses de notre purificateur : Veille, Moyenne et Turbo. En mode Auto, il sélectionne la vitesse optimale pour purifier l'air intérieur en fonction des informations en temps réel sur la qualité de l'air.
Notre purificateur vous avertit lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. De plus, vous pouvez surveiller l'état de votre filtre dans l'application Air+. Les filtres Philips d'origine garantissent des performances optimales jusqu'à 12 mois, pour un air pur toute l'année.
Grâce à son design compact et épuré, notre purificateur s'intègre parfaitement à n'importe quel espace et améliore sans effort la qualité de l'air et l'esthétique de votre maison. Mesurant seulement 34 cm de haut, il peut facilement être placé sur un bureau ou une étagère. Profitez d'un air frais et pur avec raffinement.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Performances
Utilisation
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Faible consommation
Entretien
Compatibilité
Pays d'origine
