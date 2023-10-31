Termes recherchés

FR
NL
0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    • Purificateur d'air économe avec capteur intelligent Purificateur d'air économe avec capteur intelligent Purificateur d'air économe avec capteur intelligent

      Série 600 Purificateur d'air

      AC0651/10

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis
      2 Récompenses

      Purificateur d'air économe avec capteur intelligent

      Notre purificateur d'air le plus économe en énergie avec des informations en temps réel sur la qualité de l'air. Élimine les allergènes et les polluants tout en utilisant un minimum d'énergie. Son design compact et épuré s'intègre parfaitement dans votre intérieur. Contrôlez le purificateur d'air à distance grâce à l'application Philips Air+.

      Voir tous les avantages

      Produits similaires

      Afficher tous les Purificateur d'air

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Voir toutes les pièces et accessoires
      Ce produit
      Série 600
      - {discount-value}

      Série 600

      Purificateur d'air

      total

      recurring payment

      Purificateur d'air économe avec capteur intelligent

      • Purifie les pièces jusqu'à 44 m²
      • Fonctionne à une puissance max. de 12 W
      • Débit d'air pur de 170 m³/h
      • Connecté à l'application Air+
      Élimine les polluants en moins de 17 min (3)

      Élimine les polluants en moins de 17 min (3)

      Notre purificateur d'air diffuse un air pur dans tous les recoins de la pièce à un CADR de 170 ㎥/h, ce qui permet de purifier en profondeur des pièces mesurant jusqu'à 44 m². Dites adieu aux polluants tels que les PM2.5, les bactéries, le pollen, la poussière, les squames d'animaux, etc. en moins de 17 minutes. (3)

      Filtre 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (1)

      Filtre 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (1)

      Notre système de filtration à 2 couches doté de la technologie HEPA NanoProtect capture 99,97 % des particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,003 micron(1). En plus de piéger les polluants, la technologie HEPA NanoProtect utilise une charge électrostatique pour les attirer, ce qui permet de purifier jusqu'à 2 fois plus d'air que la filtration HEPA H13 traditionnelle, avec une efficacité énergétique supérieure (2).

      Capteurs AeraSense pour détecter les polluants intérieurs

      Capteurs AeraSense pour détecter les polluants intérieurs

      Grâce aux capteurs AeraSense, le purificateur analyse l'air 1 000 fois par seconde et indique la qualité de votre air en temps réel. Consultez l'afficheur numérique de l'appareil ou l'application Air+ pour comprendre rapidement les niveaux de pollution de l'air dans votre maison.

      Élimine les virus et les aérosols dans l'air (4)

      Élimine les virus et les aérosols dans l'air (4)

      VitaShield ne laisse rien s'échapper, à l'exception d'un air plus pur et propre. La technologie VitaShield capture les aérosols, les microbes et les particules d'une taille inférieure au plus petit virus connu, jusqu'à 0,003 micron. D'après un test indépendant réalisé par un laboratoire externe, il élimine le virus H1N1 de l'air. D'après un autre test, il élimine à 99,99 % le virus HCoV-229E (5).

      Des tests rigoureux pour une qualité et une durabilité fiables

      Des tests rigoureux pour une qualité et une durabilité fiables

      Lorsque vous optez pour Philips, vous choisissez une marque de confiance bénéficiant de plus de 80 ans d'expérience dans les technologies de l'air et de la santé. Nos purificateurs d'air sont soumis à 170 tests d'inspection stricts avant de quitter nos usines et sont certifiés par l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies).

      Conception économe en énergie

      Conception économe en énergie

      Obtenez un air plus pur tout en économisant de l'argent et de l'énergie. Fonctionnant à une puissance maximale de 12 W, notre purificateur est 2 fois moins gourmand en énergie que les autres principaux purificateurs d'air (7). En mode Veille, il ne consomme que 2 W, soit 30 fois moins d'énergie qu'une ampoule classique.

      Ultra-silencieux et sans lumière gênante

      Ultra-silencieux et sans lumière gênante

      Profitez d'un sommeil paisible grâce à notre purificateur innovant. En mode Veille, il ne dépasse pas 19 dB (6), un volume plus faible qu'un murmure. De plus, la lumière de l'afficheur numérique est réduite, ce qui limite les nuisances lumineuses. Grâce à ce système, l'air de votre maison restera toujours pur, même la nuit.

      Contrôlez votre purificateur d'air avec l'application Philips Air+

      Contrôlez votre purificateur d'air avec l'application Philips Air+

      Utilisez notre application pour plus de confort et de contrôle. Elle vous permet d'allumer et d'éteindre votre purificateur, d'ajuster la vitesse, de vérifier la qualité de l'air chez vous et de surveiller l'état du filtre. Vous pourrez également en apprendre davantage sur la purification de l'air grâce aux nombreux articles intégrés à l'application et suivre les données sur la qualité de l'air extérieur, partout et à tout moment.

      Affichage intuitif avec anneau de couleur

      Affichage intuitif avec anneau de couleur

      Recevez immédiatement des informations sur la qualité de l'air grâce à l'anneau de couleur de l'interface du purificateur. Lorsque votre appareil purifie l'air, l'anneau de couleur passe du rouge au bleu.

      Mode automatique et 3 vitesses manuelles : moyenne, turbo, mode veille

      Mode automatique et 3 vitesses manuelles : moyenne, turbo, mode veille

      Personnalisez la façon dont vous souhaitez purifier l'air avec les 3 vitesses de notre purificateur : Veille, Moyenne et Turbo. En mode Auto, il sélectionne la vitesse optimale pour purifier l'air intérieur en fonction des informations en temps réel sur la qualité de l'air.

      Indicateur de durée de vie du filtre

      Indicateur de durée de vie du filtre

      Notre purificateur vous avertit lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. De plus, vous pouvez surveiller l'état de votre filtre dans l'application Air+. Les filtres Philips d'origine garantissent des performances optimales jusqu'à 12 mois, pour un air pur toute l'année.

      Un design compact et épuré

      Un design compact et épuré

      Grâce à son design compact et épuré, notre purificateur s'intègre parfaitement à n'importe quel espace et améliore sans effort la qualité de l'air et l'esthétique de votre maison. Mesurant seulement 34 cm de haut, il peut facilement être placé sur un bureau ou une étagère. Profitez d'un air frais et pur avec raffinement.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Purificateur d'air
        Technologie
        HEPA NanoProtect
        Couleur
        Blanc, gris clair
        Matériau principal
        Plastique
        Connectivité Internet
        Oui
        Portée Wi-Fi
        2,4 GHz
        Commande vocale
        Non

      • Caractéristiques techniques

        Puissance maximale
        12 W
        Capteurs de qualité de l'air
        PM2.5
        Niveau sonore min.
        19 dB (A)
        Niveau sonore max.
        49 dB (A)

      • Performances

        CADR (débit d'air pur) (particule, GB/T)
        170 m³/h
        Couches de filtre
        HEPA, préfiltre
        Filtration des particules
        99,97 % à 0,003 micron
        Taille de pièce maximale
        44 m²

      • Utilisation

        Longueur du cordon
        1,6 m
        Programmateur
        Oui (dans l'application)
        Mode Automatique
        Oui
        Mode Veille
        Oui
        Vitesses
        Oui (Veille, Moyen, Turbo)
        Veilleuse d'appoint
        Non
        Informations sur la qualité de l'air
        Anneau coloré
        Interface
        Numérique (tactile)
        Remplacement recommandé pour le filtre
        1 an

      • Fonction de sécurité

        Verrouillage enfant
        Non

      • Poids et dimensions

        Hauteur du produit
        34,1 cm
        Poids du produit
        2,2 kg
        Largeur du produit
        23,7 cm
        Longueur du produit
        24,3 cm
        Longueur de l'emballage
        26,3 cm
        Largeur de l'emballage
        26,3 cm
        Hauteur de l'emballage
        37,5 cm
        Poids de l'emballage
        3,2 kg

      • Faible consommation

        Consommation en veille
        < 1 W
        Tension
        100-240 V
        Fréquence
        50/60 Hz

      • Entretien

        Garantie
        2 ans

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        Filtre HEPA 2-en-1
        Accessoires associés 1
        FY0611

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      Clippin

      Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

      Accéder à Pièces détachées et accessoires

      Pièces de rechange et accessoires

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Récompenses

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • (1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl par l'IUTA conformément à la norme DIN71460-1.
      • (2) Les purificateurs d'air Philips présentent un CADR (Clean Air Delivery Rate ou débit d'air pur) et une efficacité énergétique plus élevés avec un filtre HEPA NanoProtect qu'avec un filtre HEPA H13 ; tests réalisés conformément à la norme GB/T 18801.
      • (3) Dans l'air traversant le filtre. Durée théorique d'une purification unique, calculée en divisant un volume de pièce de 48 m³ par son CADR de 170 m³/h (soit une pièce de 20 m² avec une hauteur sous plafond de 2,4 m).
      • (4) Dans l'air traversant le filtre.
      • (5) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, avec une utilisation de l'appareil en mode Turbo pendant 1,5 h dans une chambre de test contaminée par des aérosols du virus HCoV-229E. Bien qu'il en soit proche, le HCoV-229E n'est pas le SARS-CoV-2, qui provoque la Covid-19.
      • (6) Pression acoustique moyenne calculée à 1,5 m de l'appareil, basée sur des mesures conformes à la norme IEC 60704. Le niveau de pression acoustique dépend de la construction de la pièce, de la décoration et du positionnement de l'appareil et de l'auditeur.
      • (7) CADR déclaré par watt, à la puissance maximale, par rapport aux 20 purificateurs d'air les plus vendus sur Amazon Allemagne, mars 2023
      • (8) La durée de vie recommandée est calculée en fonction de la durée d'utilisation moyenne des utilisateurs Philips et des données de l'OMS sur le niveau de pollution extérieure en milieu urbain. La durée de vie réelle dépend de l'environnement et de la fréquence d'utilisation.

      Des offres exclusives, rien que pour vous


      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      De 10 € de réduction sur votre premier achat.*

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      *Cliquez ici pour lire les conditions générales du code promotionnel.
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.