Contrôlez votre purificateur d'air avec l'application Philips Air+

Utilisez notre application pour plus de confort et de contrôle. Elle vous permet d'allumer et d'éteindre votre purificateur, d'ajuster la vitesse, de vérifier la qualité de l'air chez vous et de surveiller l'état du filtre. Vous pourrez également en apprendre davantage sur la purification de l'air grâce aux nombreux articles intégrés à l'application et suivre les données sur la qualité de l'air extérieur, partout et à tout moment.