Filtert 99,97% van alle deeltjes tot 0,003 micron (1)

Ons filtratiesysteem met 2 lagen met NanoProtect HEPA-technologie vangt een indrukwekkende 99,97% van de ultrafijne deeltjes tot 0,003 micron op (1). NanoProtect HEPA-technologie vangt niet alleen verontreinigende stoffen op, maar gebruikt ook een elektrostatische lading om ze aan te trekken, waarbij tot 2x meer lucht wordt gereinigd dan traditionele HEPA H13-filtratie, met een hogere energie-efficiëntie(2).