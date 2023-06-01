Contrôlez votre purificateur d'air avec l'application Philips Air+

Utilisez notre application pour plus de confort et de contrôle. Elle vous permet d'allumer et d'éteindre votre purificateur, d'ajuster la vitesse et de surveiller l'état du filtre. Vous pourrez également en apprendre davantage sur la purification d'air grâce aux nombreux articles intégrés à l'application et suivre les données sur la qualité de l'air, disponibles partout et à tout moment.