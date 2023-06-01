Termes recherchés

      Série 600i Purificateur d'air

      AC0650/10

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis
      2 Récompenses

      Notre purificateur d'air compact le plus économe en énergie

      D'une simple pression sur un bouton, le purificateur d'air élimine les allergènes et les polluants tout en consommant un minimum d'énergie. Son design compact et épuré s'intègre parfaitement dans votre intérieur. Contrôlez le purificateur d'air à tout moment et où que vous soyez grâce à l'application Philips Air+.

      Série 600i
      Série 600i

      Purificateur d'air

      Purifie l'air en éliminant les allergènes et les polluants

      • Purifie les pièces jusqu'à 44 m²
      • Fonctionne à une puissance max. de 12 W
      • CADR (débit d'air pur) de 170 m³/h
      • Connecté à l'application Air+
      Élimine les polluants en moins de 17 min(3)

      Notre purificateur d'air diffuse un air pur dans tous les recoins de la pièce à un CADR de 170 ㎥/h, ce qui permet de purifier en profondeur des pièces mesurant jusqu'à 44 m². Dites adieu aux polluants tels que les PM2.5, les bactéries, le pollen, la poussière, les squames d'animaux, etc. en moins de 17 minutes (3).

      Filtre 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (1)

      Notre système de filtration à 2 couches doté de la technologie HEPA NanoProtect capture 99,97 % des particules ultra-fines mesurant jusqu'à 0,003 micron (1). En plus de piéger les polluants, la technologie HEPA NanoProtect utilise une charge électrostatique pour les attirer, ce qui permet de purifier jusqu'à 2 fois plus d'air que la filtration HEPA H13 traditionnelle, avec une efficacité énergétique supérieure (2).

      Élimine les virus et les aérosols dans l'air (5)

      VitaShield ne laisse rien s'échapper, à l'exception d'un air plus pur et propre. La technologie VitaShield capture les aérosols, les microbes et les particules d'une taille inférieure au plus petit virus connu, jusqu'à 0,003 micron. D'après un test indépendant réalisé par un laboratoire externe, il élimine le virus H1N1 de l'air. D'après un autre test, il élimine 99,99 % du virus HCoV-229E (5).

      Conception économe en énergie

      Obtenez un air plus pur tout en économisant de l'argent et de l'énergie. Fonctionnant à une puissance maximale de 12 W, notre purificateur est 2 fois moins gourmand en énergie que les autres principaux purificateurs d'air (7). En mode Veille, il ne consomme que 2 W, soit 30 fois moins d'énergie qu'une ampoule classique.

      Ultra-silencieux et sans lumière gênante

      Profitez d'un sommeil paisible grâce à notre purificateur innovant. En mode Veille, il ne dépasse pas 19 dB (6), un volume plus faible qu'un murmure. De plus, la lumière de l'écran numérique est réduite, ce qui limite les nuisances lumineuses. Grâce à ce système, l'air de votre maison restera toujours pur, même la nuit.

      Des tests rigoureux pour une qualité et une durabilité fiables

      Lorsque vous optez pour Philips, vous choisissez une marque de confiance bénéficiant de plus de 80 ans d'expérience dans les technologies de l'air et de la santé. Nos purificateurs d'air sont soumis à 170 tests d'inspection stricts avant de quitter nos usines et sont certifiés par l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies).

      Contrôlez votre purificateur d'air avec l'application Philips Air+

      Utilisez notre application pour plus de confort et de contrôle. Elle vous permet d'allumer et d'éteindre votre purificateur, d'ajuster la vitesse et de surveiller l'état du filtre. Vous pourrez également en apprendre davantage sur la purification d'air grâce aux nombreux articles intégrés à l'application et suivre les données sur la qualité de l'air, disponibles partout et à tout moment.

      Un design compact et épuré

      Grâce à son design compact et épuré, notre purificateur s'intègre parfaitement à n'importe quel espace et améliore sans effort la qualité de l'air et l'esthétique de votre maison. Mesurant seulement 34 cm de haut, il peut facilement être placé sur un bureau ou une étagère. Profitez d'un air frais et pur avec raffinement.

      Indicateur de durée de vie du filtre

      Notre purificateur vous avertit lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. Ainsi, vous pouvez conserver des performances optimales sans effort. De plus, le filtre Philips d'origine est efficace pendant 12 mois, pour un air pur tout au long de l'année.

      3 vitesses manuelles : Moyenne, Turbo, Veille

      Personnalisez votre purificateur d'air grâce aux trois modes de vitesse : Veille, Moyenne et Turbo. Pour une purification efficace de l'air lorsque les niveaux de pollution sont élevés, il vous suffit de régler votre purificateur sur le mode Turbo pour obtenir des résultats plus rapidement.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Purificateur d'air
        Technologie
        HEPA NanoProtect
        Couleur
        Blanc, beige
        Matériau principal
        Plastique
        Connectivité Internet
        Oui
        Portée Wi-Fi
        2,4 GHz
        Commande vocale
        Non

      • Caractéristiques techniques

        Puissance maximale
        12 W
        Capteurs de qualité de l'air
        Non
        Niveau sonore min.
        19 dB (A)
        Niveau sonore max.
        49 dB (A)

      • Performances

        CADR (débit d'air pur) (particule, GB/T)
        170 m³/h
        Couches de filtre
        HEPA, préfiltre
        Filtration des particules
        99,97 % à 0,003 micron
        Taille de pièce maximale
        44 m²

      • Utilisation

        Longueur du cordon
        1,6 m
        Programmateur
        Oui (dans l'application)
        Mode Automatique
        Non
        Mode Veille
        Oui
        Vitesses
        Oui (Veille, Moyen, Turbo)
        Veilleuse d'appoint
        Non
        Informations sur la qualité de l'air
        Non
        Interface
        Numérique (tactile)
        Remplacement recommandé pour le filtre
        1 an

      • Fonction de sécurité

        Verrouillage enfant
        Non

      • Poids et dimensions

        Hauteur du produit
        34,1 cm
        Poids du produit
        2,2 kg
        Largeur du produit
        23,7 cm
        Longueur du produit
        24,3 cm
        Longueur de l'emballage
        26,3 cm
        Largeur de l'emballage
        26,3 cm
        Hauteur de l'emballage
        37,5 cm
        Poids de l'emballage
        3,2 kg

      • Faible consommation

        Consommation en veille
        < 1 W
        Tension
        100-240 V
        Fréquence
        50/60 Hz

      • Entretien

        Garantie
        2 ans

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        Filtre HEPA 2-en-1
        Accessoires associés 1
        FY0611

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      • (1) Porte sur l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl par l'IUTA conformément à la norme DIN71460-1.
      • (2) Les purificateurs d'air Philips présentent un Clean Air Delivery Rate ou débit d'air pur) et une efficacité énergétique supérieurs avec un filtre HEPA NanoProtect qu'avec un filtre HEPA H13 ; tests réalisés conformément à la norme GB/T 18801.
      • (3) Il s'agit de la durée théorique d'un nettoyage unique, calculée en divisant son CADR de 170 ㎥/h par un volume de pièce de 48 m² (soit une pièce de 20 m² avec une hauteur sous plafond de 2,4 m).
      • (4) Porte sur l'air traversant le matériau du filtre. Test effectué avec de la poussière de pollen de bouleau sur l'élément filtrant, conformément à la procédure de test SOP 350.003 de l'OFI, organisme autrichien.
      • (5) Test de taux de réduction microbienne réalisé dans un laboratoire externe, avec une utilisation de l'appareil en mode Turbo pendant 1,5 h dans une chambre de test contaminée par des aérosols du virus HCoV-229E. Bien qu'il y soit associé, le HCoV-229E n'est pas le SARS-CoV-2, qui provoque la Covid-19.
      • (6) Niveau sonore moyen, testé selon la norme IEC 60704-1 - 2020, MSD.
      • (7) CADR déclaré par watt, à la puissance maximale, par rapport aux 20 purificateurs d'air les plus vendus sur Amazon Allemagne, mars 2023
      • (8) La durée de vie recommandée est calculée en fonction de la durée d'utilisation moyenne des utilisateurs Philips et des données de l'OMS sur le niveau de pollution en ville. La durée de vie réelle dépend de l'environnement et de la fréquence d'utilisation. Applicable uniquement dans les pays où la Boutique Philips est disponible.

