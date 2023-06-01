Zoektermen

    Onze meest energie-efficiënte en compacte luchtreiniger

      600i-serie Luchtzuiveraar

      AC0650/10

      Algemene waardering / 5
      Reviews
      2 Prijzen

      Onze meest energie-efficiënte en compacte luchtreiniger

      Met een druk op de knop verwijdert de luchtreiniger allergenen en verontreinigende stoffen met minimaal energieverbruik. Het compacte en stijlvolle ontwerp sluit naadloos aan bij uw huis. Bedien de luchtreiniger overal en altijd met de HomeID app.

      Bekijk alle voordelen

      600i-serie
      600i-serie

      Luchtzuiveraar

      Onze meest energie-efficiënte en compacte luchtreiniger

      Reinigt de lucht van allergenen en verontreinigende stoffen

      • Zuivert de lucht in kamers tot 44 m²
      • Werkt op max. 12 W
      • Clean Air Delivery Rate (CADR) 170 m³/u
      • Verbonden met de Air+-app
      Verwijdert verontreinigende stoffen in minder dan 17 minuten (3)

      Verwijdert verontreinigende stoffen in minder dan 17 minuten (3)

      Onze luchtzuiveraar brengt schone lucht naar elke hoek van de ruimte met een CADR van 170 m³/u, en zuivert ruimten tot 44 m² grondig. Neem afscheid van verontreinigende stoffen zoals PM2,5, bacteriën, pollen, stof, huidschilfers van huisdieren en meer in minder dan 17 minuten (3).

      Filtert 99,97% van alle deeltjes tot 0,003 micron (1)

      Filtert 99,97% van alle deeltjes tot 0,003 micron (1)

      Ons filtratiesysteem met 2 lagen met NanoProtect HEPA-technologie vangt een indrukwekkende 99,97% van de ultrafijne deeltjes tot 0,003 micron op (1). NanoProtect HEPA-technologie vangt niet alleen verontreinigende stoffen op, maar gebruikt ook een elektrostatische lading om ze aan te trekken, waarbij tot 2x meer lucht wordt gereinigd dan traditionele HEPA H13-filtratie, met een hogere energie-efficiëntie (2).

      Verwijdert virussen en aerosolen uit de lucht (5)

      Verwijdert virussen en aerosolen uit de lucht (5)

      Vrijwel niets ontsnapt aan VitaShield behalve zuiverdere, schonere lucht. De VitaShield-technologie vangt aerosolen, ziektekiemen en deeltjes tot 0,003 micron, nog kleiner dan het kleinste bekende virus, op. Onafhankelijke tests hebben aangetoond dat het filter H1N1-virussen uit de lucht verwijdert. Ook getest om 99,99% van het HCOV-E229-virus te verwijderen (5).

      Energiezuinig ontwerp

      Energiezuinig ontwerp

      Krijg schonere lucht met een minimaal energieverbruik en bespaar geld op uw energierekening. Werkend op max. 12 W is onze zuiveraar 2x energiezuiniger dan andere toonaangevende luchtzuiveraars (7). In de slaapmodus verbruikt de zuiveraar slechts 2 W, 30x minder energie dan een traditionele gloeilamp.

      Ultrastil en geen verstoring door licht

      Ultrastil en geen verstoring door licht

      Geniet van een ongestoorde nachtrust met onze innovatieve zuiveraar. In de slaapmodus werkt deze op slechts 19 dB (6), wat stiller is dan gefluister. Bovendien wordt het licht van het digitale display gedimd, waardoor eventuele lichtverstoring tot een minimum wordt beperkt. Met deze instelling is de lucht in uw huis altijd schoon, zelfs 's nachts.

      Grondig getest voor duurzaamheid en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen

      Grondig getest voor duurzaamheid en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen

      Als u voor Philips kiest, kiest u voor een vertrouwd merk met meer dan 80 jaar ervaring op het gebied van luchtzorg en gezondheidstechnologie. Onze luchtzuiveraars ondergaan 170 strikte inspectietests voordat ze de fabriek verlaten en zijn gecertificeerd door de European Centre for Allergy Research Foundation.

      Bedien de luchtreiniger met de Philips Air+-app

      Bedien de luchtreiniger met de Philips Air+-app

      Gebruik onze app voor extra gemak en controle. In de app kunt u de zuiveraar in- en uitschakelen, de snelheidsstanden aanpassen en de filterstatus controleren. Bovendien kunt u meer lezen over luchtzuivering via onze verzameling artikelen in de app en kwaliteitsgegevens over de buitenlucht bekijken, die altijd en overal voor u klaar staan.

      Compact formaat en strak design

      Compact formaat en strak design

      Het compacte formaat en het strakke design van onze zuiveraar maken hem de perfecte aanvulling op elke ruimte, waardoor het luchtcomfort en de stijl van uw huis moeiteloos worden verbeterd. Met een hoogte van slechts 34 cm kan de zuiveraar perfect op een bureau of plank worden geplaatst. Geniet van frisse en schone lucht met een vleugje verfijning.

      Indicator voor de filterlevensduur

      Indicator voor de filterlevensduur

      Onze zuiveraar waarschuwt u wanneer het tijd is om het filter te vervangen, zodat u altijd optimale prestaties hebt met minimale inspanning. Bovendien garandeert ons originele Philips-filter optimale prestaties tot wel 12 maanden, zodat de lucht het hele jaar door schoon is.

      3 handmatige snelheden: medium, turbo, slaapmodus

      3 handmatige snelheden: medium, turbo, slaapmodus

      Creëer een luchtzuiveringservaring op maat met de drie verschillende snelheidsstanden van onze zuiveraar: slaap, gemiddeld en turbo. Voor efficiënte luchtzuivering als de verontreinigingsniveaus hoog zijn, stelt u uw zuiveraar eenvoudig in op de turbomodus voor de snelste resultaten.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Producttype
        Luchtzuiveraar
        Technologie
        HEPA NanoProtect
        Kleur
        Wit, zachtbeige
        Hoofdmateriaal
        Plastic
        Internetverbinding
        Ja
        Wi-Fi-bereik
        2,4 GHz
        Spraakbediening
        Nee

      • Technische specificaties

        Maximaal vermogen
        12 W
        Luchtkwaliteitssensoren
        Nee
        Min. geluidsniveau
        19 dB(A)
        Max. geluidsniveau
        49 dB(A)

      • Prestaties

        CADR (Clean air delivery rate) (deeltjes, GB/T)
        170 m³/u
        Filterlagen
        HEPA, voorfilter
        Filtratie van deeltjes
        99,97% tot 0,003 micron
        Maximale grootte van ruimte
        44 m²

      • Gebruiksgemak

        Snoerlengte
        1,6 m
        Planner
        Ja (in app)
        Automatische modus
        Nee
        Slaapmodus
        Ja
        Snelheidsstanden
        Ja (slaap, medium, turbo)
        Sfeervol nachtlampje
        Nee
        Luchtkwaliteitsfeedback
        Nee
        Interface
        Digitaal (touch)
        Aanbevolen vervanging van filter
        1 jaar

      • Veiligheidsvoorziening

        Kinderslot
        Nee

      • Gewicht en afmetingen

        Hoogte van het product
        34,1 cm
        Gewicht van het product
        2,2 kg
        Breedte van het product
        23,7 cm
        Lengte van het product
        24,3 cm
        Lengte van de verpakking
        26,3 cm
        Breedte van de verpakking
        26,3 cm
        Hoogte van de verpakking
        37,5 cm
        Gewicht van de verpakking
        3,2 kg

      • Energie-efficiëntie

        Energieverbruik in stand-by
        < 1 W
        Voltage
        100-240 V
        Frequentie
        50/60 Hz

      • Onderhoud

        Garantie
        2 jaar

      • Compatibiliteit

        Meegeleverde accessoires 1
        2-in-1 HEPA-filter
        Gerelateerde accessoires 1
        FY0611

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        China

      • (1) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest met NaCl-aerosol door iUTA volgens DIN71460-1.
      • (2) Philips-luchtzuiveraars hebben een hogere Clean Air Delivery Rate en energiezuinigheid met een NanoProtect HEPA-filter dan met een HEPA H13-filter, getest volgens GB/T 18801.
      • (3) Het is een theoretische tijd voor eenmalig zuiveren berekend door de CADR 170 m²/uur te delen door de kamerinhoud van 48 m³ (aangenomen dat de kamer een oppervlakte heeft van 20 m² en 2,4 m hoog is).
      • (4) Uit de lucht die door het filtermateriaal stroomt, getest met berkenpollenstof op filtermedia volgens SOP 350.003 van het Oostenrijkse OFI-instituut.
      • (5) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door een extern laboratorium, met het apparaat in turbomodus gedurende 1,5 uur in een testkamer die is verontreinigd met aerosolen met het HCOV-229E-virus. Hoewel HCOV-229E hiermee verband houdt, is het geen SARS-CoV-2, wat COVID-19 veroorzaakt.
      • (6) Het gemiddelde geluidsniveau, getest volgens IEC 60704-1 - 2020, MOD.
      • (7) Aangegeven CADR per watt, bij max. vermogen, in vergelijking met de top 20 van best verkochte luchtreinigers op Amazon Duitsland, maart 2023
      • (8) De aanbevolen levensduur wordt berekend op basis van de gemiddelde gebruikstijd van de Philips-gebruikers en de gegevens van de WHO over het verontreinigingsniveau in de stad. De werkelijke levensduur wordt beïnvloed door de gebruiksomgeving en -frequentie. Alleen van toepassing in landen waar de winkel van Philips beschikbaar is.

