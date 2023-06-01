Zoektermen
AC0650/10
Onze meest energie-efficiënte en compacte luchtreiniger
Met een druk op de knop verwijdert de luchtreiniger allergenen en verontreinigende stoffen met minimaal energieverbruik. Het compacte en stijlvolle ontwerp sluit naadloos aan bij uw huis. Bedien de luchtreiniger overal en altijd met de HomeID app.Bekijk alle voordelen
Onze luchtzuiveraar brengt schone lucht naar elke hoek van de ruimte met een CADR van 170 m³/u, en zuivert ruimten tot 44 m² grondig. Neem afscheid van verontreinigende stoffen zoals PM2,5, bacteriën, pollen, stof, huidschilfers van huisdieren en meer in minder dan 17 minuten (3).
Ons filtratiesysteem met 2 lagen met NanoProtect HEPA-technologie vangt een indrukwekkende 99,97% van de ultrafijne deeltjes tot 0,003 micron op (1). NanoProtect HEPA-technologie vangt niet alleen verontreinigende stoffen op, maar gebruikt ook een elektrostatische lading om ze aan te trekken, waarbij tot 2x meer lucht wordt gereinigd dan traditionele HEPA H13-filtratie, met een hogere energie-efficiëntie (2).
Vrijwel niets ontsnapt aan VitaShield behalve zuiverdere, schonere lucht. De VitaShield-technologie vangt aerosolen, ziektekiemen en deeltjes tot 0,003 micron, nog kleiner dan het kleinste bekende virus, op. Onafhankelijke tests hebben aangetoond dat het filter H1N1-virussen uit de lucht verwijdert. Ook getest om 99,99% van het HCOV-E229-virus te verwijderen (5).
Krijg schonere lucht met een minimaal energieverbruik en bespaar geld op uw energierekening. Werkend op max. 12 W is onze zuiveraar 2x energiezuiniger dan andere toonaangevende luchtzuiveraars (7). In de slaapmodus verbruikt de zuiveraar slechts 2 W, 30x minder energie dan een traditionele gloeilamp.
Geniet van een ongestoorde nachtrust met onze innovatieve zuiveraar. In de slaapmodus werkt deze op slechts 19 dB (6), wat stiller is dan gefluister. Bovendien wordt het licht van het digitale display gedimd, waardoor eventuele lichtverstoring tot een minimum wordt beperkt. Met deze instelling is de lucht in uw huis altijd schoon, zelfs 's nachts.
Als u voor Philips kiest, kiest u voor een vertrouwd merk met meer dan 80 jaar ervaring op het gebied van luchtzorg en gezondheidstechnologie. Onze luchtzuiveraars ondergaan 170 strikte inspectietests voordat ze de fabriek verlaten en zijn gecertificeerd door de European Centre for Allergy Research Foundation.
Gebruik onze app voor extra gemak en controle. In de app kunt u de zuiveraar in- en uitschakelen, de snelheidsstanden aanpassen en de filterstatus controleren. Bovendien kunt u meer lezen over luchtzuivering via onze verzameling artikelen in de app en kwaliteitsgegevens over de buitenlucht bekijken, die altijd en overal voor u klaar staan.
Het compacte formaat en het strakke design van onze zuiveraar maken hem de perfecte aanvulling op elke ruimte, waardoor het luchtcomfort en de stijl van uw huis moeiteloos worden verbeterd. Met een hoogte van slechts 34 cm kan de zuiveraar perfect op een bureau of plank worden geplaatst. Geniet van frisse en schone lucht met een vleugje verfijning.
Onze zuiveraar waarschuwt u wanneer het tijd is om het filter te vervangen, zodat u altijd optimale prestaties hebt met minimale inspanning. Bovendien garandeert ons originele Philips-filter optimale prestaties tot wel 12 maanden, zodat de lucht het hele jaar door schoon is.
Creëer een luchtzuiveringservaring op maat met de drie verschillende snelheidsstanden van onze zuiveraar: slaap, gemiddeld en turbo. Voor efficiënte luchtzuivering als de verontreinigingsniveaus hoog zijn, stelt u uw zuiveraar eenvoudig in op de turbomodus voor de snelste resultaten.
