Compact formaat en strak design

Het compacte formaat en het strakke design van onze zuiveraar maken hem de perfecte aanvulling op elke ruimte, waardoor het luchtcomfort en de stijl van uw huis moeiteloos worden verbeterd. Met een hoogte van slechts 34 cm kan de zuiveraar perfect op een bureau of plank worden geplaatst. Geniet van frisse en schone lucht met een vleugje verfijning.