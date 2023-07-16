Termes recherchés

      Energy Label Europe F here
      Pour en savoir plus, téléchargez here (PDF 201.0KB)

      The One Téléviseur 4K Ambilight

      55PUS8518/12

      Profitez à fond de vos moments de détente avec The One. Ce téléviseur 4K Ambilight vous plonge au cœur de chaque série, film et jeu ! Bénéficiez d'une qualité d'image époustouflante, de toutes les applications de streaming, et d'un socle facile à régler pour accueillir une barre de son.

      Voir tous les avantages

      Disponible à partir:

      Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

      Téléviseur 4K Ambilight

      • Téléviseur Ambilight 139 cm (55")
      • Moteur P5 Perfect Picture Engine
      • Principaux formats HDR pris en charge
      • Google TV™
      Le téléviseur avec Ambilight immersif.

      Le téléviseur avec Ambilight immersif.

      Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED placées derrière l’écran qui réagissent à l’image affichée pour vous plonger au cœur d’un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l’immersion dans vos séries, films et jeux préférés est totale.

      The One pour une esthétique exceptionnelle. Moteur Philips P5 Picture Engine.

      The One pour une esthétique exceptionnelle. Moteur Philips P5 Picture Engine.

      Le moteur Philips P5 produit une image aussi saisissante que vos contenus préférés. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les couleurs sont éclatantes, avec des tons de peau naturels. Le contraste est si net que vous ressentirez chaque détail, et les mouvements sont parfaitement fluides.

      The One avec Dolby Vision et Dolby Atmos.

      The One avec Dolby Vision et Dolby Atmos.

      Grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées, vos films, émissions et jeux bénéficient d'une qualité visuelle et sonore incroyable. L'image est fidèle à la vision du réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Entendez chaque mot clairement. Vivez des effets sonores entièrement immersifs.

      Téléviseur fin. Conçu pour l'avenir.

      Téléviseur fin. Conçu pour l'avenir.

      Vous cherchez un téléviseur qui s’adapte à votre pièce ? L’écran pratiquement sans cadre de ce téléviseur Ambilight s’adapte à presque tous les intérieurs, et le support réglable en hauteur est idéal pour les barres de son. Notre emballage utilise du carton recyclé certifié FSC et nos documents imprimés utilisent du papier recyclé.

      Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi

      Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi

      Votre téléviseur diffuse un son clair et de qualité dès le déballage. Si vous souhaitez aller plus loin, le système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi vous permet de connecter des barres de son et des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Vous pouvez même créer un système Home Cinéma Surround en utilisant votre téléviseur comme enceinte centrale.

      Idéal pour le jeu. Très faible latence de 60 Hz. VRR.

      Idéal pour le jeu. Très faible latence de 60 Hz. VRR.

      Vous avez hâte de jouer ? Votre téléviseur Ambilight 60 Hz avec port HDMI 2.1 permet un gameplay rapide et le mode Ultra Motion Clarity affiche une image plus nette et plus fluide. Le réglage de très faible latence s'active automatiquement dès que vous allumez votre console, tandis que le mode de jeu d'Ambilight décuple vos sensations.

      Les divertissements que vous aimez, avec l'aide de Google.

      Les divertissements que vous aimez, avec l'aide de Google.

      Qu'avez-vous envie de regarder ? Google TV réunit et organise pour vous les films, séries et autres contenus de l'ensemble de vos applications et abonnements. Vous obtiendrez des suggestions en fonction de vos goûts et vous pourrez même utiliser l'application Google TV sur votre téléphone pour gérer votre watchlist lorsque vous êtes en déplacement.

      Commande vocale. Assistant Google. Fonctionne avec Alexa.

      Commande vocale. Assistant Google. Fonctionne avec Alexa.

      Vous avez le choix entre plusieurs assistants vocaux ! Appuyez sur le bouton Google Assistant de votre télécommande afin d’utiliser votre voix pour trouver des films et émissions, obtenir des recommandations, contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles, et bien plus encore. Ou demandez à Alexa de contrôler le téléviseur via des appareils compatibles avec Alexa.

      Une image nette et éclatante.

      Quel que soit le contenu, profitez d'une image lumineuse et ultra-nette aux couleurs vives. De plus, ce téléviseur 4K UHD Ambilight est compatible avec les principaux formats HDR. Vous verrez donc plus de détails, même dans les zones sombres et claires, sur des contenus HDR en streaming.

      Spécificités Techniques

      • Ambilight

        Fonctions Ambilight
        • S'adapte à la couleur du mur
        • Mode lounge
        • Mode jeu
        • Musique Ambilight
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • compatible avec les enceintes domestiques sans fil Philips
        • Animation de démarrage Ambilight
        Version Ambilight
        3 côtés

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (pouces)
        55  pouces
        Diagonale de l'écran (cm)
        139  cm
        Écran
        LED 4K Ultra HD
        Résolution d'écran
        3840 x 2160
        Fréquence de rafraîchissement natif
        60  Hz
        Processeur d'images
        Moteur P5 Perfect Picture Engine
        Amélioration de l'image
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Wide Color Gamut 90 % DCI/P3
        • CalMAN Ready
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Résolution d'entrée de l'écran

        Résolution - fréquence de rafraîchissement
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 - 60 Hz
        • 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Lecture vidéo
        • PAL
        • SECAM
        Guide des programmes de télévision*
        Guide électronique de programmes 8 j.
        Indication de l'intensité du signal
        Oui
        Télétexte
        Hypertexte 1 000 pages
        Compatible HEVC
        Oui

      • Android TV

        Système d'exploitation
        Google TV™
        Applications intégrées
        • Google Play Films*
        • Google Search
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iPlayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Music
        • Application Fitness
        • Ambilight Aurora
        Taille de la mémoire (flash)
        16 Go*
        Cloud de gaming
        GeForce NOW

      • Fonctions de Smart TV

        Télévision interactive
        HbbTV
        Télécommande
        avec fonction vocale
        Assistant vocal*
        • Assistant Google intégré
        • Télécommande avec micro
        • Fonctionne avec Alexa

      • Applications multimédias

        Formats de lecture de vidéos
        • Conteneurs : AVI, MKV
        • H.264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formats de lecture de musique
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 à v9.2)
        • WMA-PRO (v9 et v10)
        • FLAC
        Prise en charge des formats de sous-titres
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formats de lecture de photos
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360 Photo
        • HEIF

      • Traitement en cours

        Puissance processeur
        Quad Core

      • Niveau sonore

        Puissance de sortie (RMS)
        20 W
        Configuration des haut-parleurs
        2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Amélioration du son
        • Son I. A.
        • Dialogues clairs
        • Dolby Atmos
        • Amélioration des basses Dolby
        • Ajusteur de volume Dolby
        • Mode nuit
        • EQ IA
        • DTS Play-Fi
        • Mimi Sound Personalization
        • Étalonnage de la pièce

      • Connectivité

        Nombre de connexions HDMI
        4
        Fonctionnalités HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel (ARC)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Intercommunication de la télécommande
        • Contrôle audio du système
        • Mise en veille du système
        • Lecture 1 pression
        Nombre de ports USB
        2
        Connexion sans fil
        • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
        • Bluetooth® 5.0
        Autres connexions
        • CI+ (Common Interface Plus)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Sortie audio numérique (optique)
        • Sortie casque
        • Connecteur de service
        • Connecteur satellite
        HDCP 2.3
        Oui sur tous les connecteurs HDMI
        HDMI ARC
        Oui, sur HDMI2
        Fonctionnalités HDMI 2.1
        • eARC sur HDMI 2
        • eARC/VRR/ALLM pris en charge
        • Débit maximal de 48 Mbits/s
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips
        • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur

      • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Jeux
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Gaming Dolby Vision
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • Carte énergie UE

        Numéros d'enregistrement EPREL
        1533388
        Classe énergétique pour SDR
        FR
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
        77  kWh/1 000 h
        Classe énergétique pour HDR
        G
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
        118  kWh/1 000 h
        Consommation du téléviseur éteint
        S.O.
        Mode veille en réseau
         2,0  W
        Technologie de dalle utilisée
        LED LCD

      • Alimentation

        Puissance électrique
        220 - 240 V, 50/60 Hz
        Consommation en veille
        moins de 0,3 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        • Minuterie de mise hors tension automatique
        • Image Muet (pour la radio)
        • Mode Eco
        • Capteur de luminosité

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Télécommande
        • 2 piles AAA
        • Support de table
        • Cordon d'alimentation
        • Guide de démarrage rapide
        • Brochure légale et de sécurité

      • Design

        Couleurs du téléviseur
        Cadre gris anthracite
        Design du pied
        Pieds gris anthracite

      • Dimensions

        Largeur de l'appareil
        1231,0  millimètre
        Hauteur de l'appareil
        720,0  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        81,0  millimètre
        Poids du produit
        15,2  kg
        Largeur appareil (support inclus)
        1231.0  millimètre
        Hauteur appareil (support inclus)
        740.0/778.0  millimètre
        Profondeur appareil (support inclus)
        256.0  millimètre
        Poids du produit (support compris)
        16.0  kg
        Largeur de la boîte
        1360.0  millimètre
        Hauteur de la boîte
        840.0  millimètre
        Profondeur de la boîte
        160.0  millimètre
        Poids (emballage compris)
        19,5  kg
        Largeur du pied
        737.0/1014.0  millimètre
        Hauteur du pied
        29.5/68.0  millimètre
        Longueur du pied
        256.0  millimètre
        Distance entre 2 pieds
        737.0/1014/0  millimètre
        Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur
        29.5/68.0  millimètre
        Compatible avec un montage mural
        200 x 300 mm

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Télécommande
      • 2 piles AAA
      • Support de table
      • Cordon d'alimentation
      • Guide de démarrage rapide
      • Brochure légale et de sécurité
      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
      • Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
      • Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
      • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Taille de la mémoire (flash) : 16 Go ; espace disque véritablement disponible sujet à variation (en fonction par exemple des applications (pré-)installées, du système d'exploitation installé, etc.)
      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
      • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
      • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • Abonnement Disney+ requis. Sous réserve des conditions de https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney et de ses entités liées. Disney+ est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • L'Assistant Google est disponible sur les téléviseurs Philips Android fonctionnant sous Android O (8) ou une version ultérieure. L'Assistant Google est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC.
      • Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. YouTube, Ok Google et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.
