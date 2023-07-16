Profitez à fond de vos moments de détente avec The One. Ce téléviseur 4K Ambilight vous plonge au cœur de chaque série, film et jeu ! Bénéficiez d'une qualité d'image époustouflante, de toutes les applications de streaming, et d'un socle facile à régler pour accueillir une barre de son.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article
Tous vos besoins satisfaits en un seul achat
Prix du lot
Sauter cette étape
Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :
Ajouter des accessoires
Ce produit
- {discount-value}
The One
Téléviseur 4K Ambilight
total
recurring payment
Des fonctionnalités complètes.
Téléviseur 4K Ambilight
Téléviseur Ambilight 139 cm (55")
Moteur P5 Perfect Picture Engine
Principaux formats HDR pris en charge
Google TV™
Le téléviseur avec Ambilight immersif.
Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED placées derrière l’écran qui réagissent à l’image affichée pour vous plonger au cœur d’un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l’immersion dans vos séries, films et jeux préférés est totale.
The One pour une esthétique exceptionnelle. Moteur Philips P5 Picture Engine.
Le moteur Philips P5 produit une image aussi saisissante que vos contenus préférés. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les couleurs sont éclatantes, avec des tons de peau naturels. Le contraste est si net que vous ressentirez chaque détail, et les mouvements sont parfaitement fluides.
The One avec Dolby Vision et Dolby Atmos.
Grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées, vos films, émissions et jeux bénéficient d'une qualité visuelle et sonore incroyable. L'image est fidèle à la vision du réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Entendez chaque mot clairement. Vivez des effets sonores entièrement immersifs.
Téléviseur fin. Conçu pour l'avenir.
Vous cherchez un téléviseur qui s’adapte à votre pièce ? L’écran pratiquement sans cadre de ce téléviseur Ambilight s’adapte à presque tous les intérieurs, et le support réglable en hauteur est idéal pour les barres de son. Notre emballage utilise du carton recyclé certifié FSC et nos documents imprimés utilisent du papier recyclé.
Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi
Votre téléviseur diffuse un son clair et de qualité dès le déballage. Si vous souhaitez aller plus loin, le système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi vous permet de connecter des barres de son et des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Vous pouvez même créer un système Home Cinéma Surround en utilisant votre téléviseur comme enceinte centrale.
Idéal pour le jeu. Très faible latence de 60 Hz. VRR.
Vous avez hâte de jouer ? Votre téléviseur Ambilight 60 Hz avec port HDMI 2.1 permet un gameplay rapide et le mode Ultra Motion Clarity affiche une image plus nette et plus fluide. Le réglage de très faible latence s'active automatiquement dès que vous allumez votre console, tandis que le mode de jeu d'Ambilight décuple vos sensations.
Les divertissements que vous aimez, avec l'aide de Google.
Qu'avez-vous envie de regarder ? Google TV réunit et organise pour vous les films, séries et autres contenus de l'ensemble de vos applications et abonnements. Vous obtiendrez des suggestions en fonction de vos goûts et vous pourrez même utiliser l'application Google TV sur votre téléphone pour gérer votre watchlist lorsque vous êtes en déplacement.
Commande vocale. Assistant Google. Fonctionne avec Alexa.
Vous avez le choix entre plusieurs assistants vocaux ! Appuyez sur le bouton Google Assistant de votre télécommande afin d’utiliser votre voix pour trouver des films et émissions, obtenir des recommandations, contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles, et bien plus encore. Ou demandez à Alexa de contrôler le téléviseur via des appareils compatibles avec Alexa.
Une image nette et éclatante.
Quel que soit le contenu, profitez d'une image lumineuse et ultra-nette aux couleurs vives. De plus, ce téléviseur 4K UHD Ambilight est compatible avec les principaux formats HDR. Vous verrez donc plus de détails, même dans les zones sombres et claires, sur des contenus HDR en streaming.
Spécificités Techniques
Ambilight
Fonctions Ambilight
S'adapte à la couleur du mur
Mode lounge
Mode jeu
Musique Ambilight
AmbiWakeup
AmbiSleep
compatible avec les enceintes domestiques sans fil Philips
Animation de démarrage Ambilight
Version Ambilight
3 côtés
Image/affichage
Diagonale de l'écran (pouces)
55
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
139
cm
Écran
LED 4K Ultra HD
Résolution d'écran
3840 x 2160
Fréquence de rafraîchissement natif
60
Hz
Processeur d'images
Moteur P5 Perfect Picture Engine
Amélioration de l'image
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
Wide Color Gamut 90 % DCI/P3
CalMAN Ready
HLG (Hybrid Log Gamma)
Résolution d'entrée de l'écran
Résolution - fréquence de rafraîchissement
576p-50 Hz
640 x 480 - 60 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440 - 60 Hz
3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Tuner/réception/transmission
TV numérique
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Lecture vidéo
PAL
SECAM
Guide des programmes de télévision*
Guide électronique de programmes 8 j.
Indication de l'intensité du signal
Oui
Télétexte
Hypertexte 1 000 pages
Compatible HEVC
Oui
Android TV
Système d'exploitation
Google TV™
Applications intégrées
Google Play Films*
Google Search
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iPlayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube Music
Application Fitness
Ambilight Aurora
Taille de la mémoire (flash)
16 Go*
Cloud de gaming
GeForce NOW
Fonctions de Smart TV
Télévision interactive
HbbTV
Télécommande
avec fonction vocale
Assistant vocal*
Assistant Google intégré
Télécommande avec micro
Fonctionne avec Alexa
Applications multimédias
Formats de lecture de vidéos
Conteneurs : AVI, MKV
H.264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formats de lecture de musique
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 à v9.2)
WMA-PRO (v9 et v10)
FLAC
Prise en charge des formats de sous-titres
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formats de lecture de photos
JPEG
BMP
GIF
PNG
360 Photo
HEIF
Traitement en cours
Puissance processeur
Quad Core
Niveau sonore
Puissance de sortie (RMS)
20 W
Configuration des haut-parleurs
2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
Codec
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Amélioration du son
Son I. A.
Dialogues clairs
Dolby Atmos
Amélioration des basses Dolby
Ajusteur de volume Dolby
Mode nuit
EQ IA
DTS Play-Fi
Mimi Sound Personalization
Étalonnage de la pièce
Connectivité
Nombre de connexions HDMI
4
Fonctionnalités HDMI
4K
Audio Return Channel (ARC)
EasyLink (HDMI-CEC)
Intercommunication de la télécommande
Contrôle audio du système
Mise en veille du système
Lecture 1 pression
Nombre de ports USB
2
Connexion sans fil
Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
Bluetooth® 5.0
Autres connexions
CI+ (Common Interface Plus)
Ethernet-LAN RJ-45
Sortie audio numérique (optique)
Sortie casque
Connecteur de service
Connecteur satellite
HDCP 2.3
Oui sur tous les connecteurs HDMI
HDMI ARC
Oui, sur HDMI2
Fonctionnalités HDMI 2.1
eARC sur HDMI 2
eARC/VRR/ALLM pris en charge
Débit maximal de 48 Mbits/s
EasyLink 2.0
HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips
Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge
HDMI 1/2
HDMI 2.0
Jeux
ALLM
HDMI VRR
Gaming Dolby Vision
HDMI 3/4
HDMI 2.0
HDR
Dolby Vision
HDR10
HLG
HDR10+
Carte énergie UE
Numéros d'enregistrement EPREL
1533388
Classe énergétique pour SDR
FR
Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
77
kWh/1 000 h
Classe énergétique pour HDR
G
Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
118
kWh/1 000 h
Consommation du téléviseur éteint
S.O.
Mode veille en réseau
2,0
W
Technologie de dalle utilisée
LED LCD
Alimentation
Puissance électrique
220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation en veille
moins de 0,3 W
Fonctions d'économie d'énergie
Minuterie de mise hors tension automatique
Image Muet (pour la radio)
Mode Eco
Capteur de luminosité
Accessoires
Accessoires fournis
Télécommande
2 piles AAA
Support de table
Cordon d'alimentation
Guide de démarrage rapide
Brochure légale et de sécurité
Design
Couleurs du téléviseur
Cadre gris anthracite
Design du pied
Pieds gris anthracite
Dimensions
Largeur de l'appareil
1231,0
millimètre
Hauteur de l'appareil
720,0
millimètre
Profondeur de l'appareil
81,0
millimètre
Poids du produit
15,2
kg
Largeur appareil (support inclus)
1231.0
millimètre
Hauteur appareil (support inclus)
740.0/778.0
millimètre
Profondeur appareil (support inclus)
256.0
millimètre
Poids du produit (support compris)
16.0
kg
Largeur de la boîte
1360.0
millimètre
Hauteur de la boîte
840.0
millimètre
Profondeur de la boîte
160.0
millimètre
Poids (emballage compris)
19,5
kg
Largeur du pied
737.0/1014.0
millimètre
Hauteur du pied
29.5/68.0
millimètre
Longueur du pied
256.0
millimètre
Distance entre 2 pieds
737.0/1014/0
millimètre
Hauteur du meuble jusqu'au bord inférieur du téléviseur
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Taille de la mémoire (flash) : 16 Go ; espace disque véritablement disponible sujet à variation (en fonction par exemple des applications (pré-)installées, du système d'exploitation installé, etc.)
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
Abonnement Disney+ requis. Sous réserve des conditions de https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney et de ses entités liées. Disney+ est disponible dans certaines langues et certains pays.
L'Assistant Google est disponible sur les téléviseurs Philips Android fonctionnant sous Android O (8) ou une version ultérieure. L'Assistant Google est disponible dans certaines langues et certains pays.
Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC.
Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. YouTube, Ok Google et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.
Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.