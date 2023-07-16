Andere items in de doos
- Afstandsbediening
- 2 AAA-batterijen
- Tafelstandaard
- Voedingskabel
- Snelstartgids
- Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
55PUS8518/12
Deze TV heeft het allemaal.
Geef uw vrije tijd een boost met The One. Met deze 4K Ambilight TV gaat u helemaal op in elke serie, film en game. Geniet van een meeslepende beeldkwaliteit, alle onmisbare streaming-apps en een standaard die eenvoudig aan te passen is aan een soundbar.Bekijk alle voordelen
4K Ambilight TV
Ambilight-TV's zijn de enige TV's met LED-verlichting achter het scherm die reageren op waar u naar kijkt en u onderdompelen in een kleurrijke lichtkrans. Alles verandert: uw TV lijkt groter en u beleeft uw favoriete series, films en games nog intenser.
De Philips P5-engine levert beelden die net zo briljant zijn als uw favoriete content. Details hebben merkbaar meer diepte. Kleuren zijn levendig en huidtinten zien er natuurlijk uit. Het contrast is zo helder dat u elk detail haast kunt voelen. Beweging is perfect vloeiend.
Met Dolby Vision en Dolby Atmos klinken uw films, programma's en games fantastisch. Zie het beeld zoals de regisseur het u wilde tonen: geen teleurstellende scènes die te donker zijn om iets goed te zien! Hoor elk woord duidelijk. Ervaar geluidseffecten alsof ze echt om u heen gebeuren.
Op zoek naar een TV die bij uw kamer past? Het randvrije scherm van deze Ambilight TV past bij elk interieur, en de verstelbare standaard is ideaal voor soundbars. Onze verpakkingen gebruiken FSC-gecertificeerd gerecycled karton en onze gedrukte materialen gebruiken gerecycled papier.
Met alleen de TV geniet u direct van geweldig, helder geluid. Als u nog meer wilt, kunt u met het Philips Wireless Home System met DTS Play-Fi binnen enkele seconden verbinding maken met compatibele soundbars en draadloze luidsprekers in uw huis. U kunt zelfs een home cinema surround-soundsysteem maken met uw TV als centrale luidspreker.
Kun je niet wachten om te spelen? Uw 60 Hz Ambilight-TV met HDMI 2.1 ondersteunt snelle gameplay en de Ultra Motion Clarity-modus zorgt voor een scherper en vloeiender beeld. Schakel uw console in en er wordt automatisch een ultralage invoervertraging geactiveerd. De gamemodus van Ambilight zorgt er bovendien voor dat de spanning nog groter wordt.
Wat wilt u bekijken? Google TV brengt films, programma's en meer samen vanuit al uw apps en abonnementen en organiseert ze speciaal voor u. U krijgt suggesties op basis van wat u leuk vindt en u kunt zelfs de Google TV-app op uw telefoon gebruiken om onderweg uw kijklijst te beheren.
U kunt uw spraakassistent kiezen! Druk op de Google Assistant-knop op uw afstandsbediening en u kunt met uw stem films en series zoeken, aanbevelingen krijgen, compatibele smart home-apparaten besturen, en nog veel meer. Of vraag Alexa om de tv te besturen via apparaten met Alexa.
Geniet van helder, superscherp beeld met levendige kleuren, waar u ook naar kijkt. Bovendien is deze 4K UHD Ambilight-TV compatibel met alle belangrijke HDR-indelingen, zodat u meer details ziet wanneer u HDR-content streamt, zelfs in donkere en lichte gebieden.
Ambilight
Beeld/scherm
Schermresolutie
Tuner/ontvangst/transmissie
Android TV
Smart TV-functies
Multimediatoepassingen
Geluid
Connectiviteit
Ondersteunde HDMI-videofuncties
Europese energiekaart
Vermogen
Accessoires
Ontwerp/Design
Afmetingen
