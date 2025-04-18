Le téléviseur Ambilight avec Assistant Google intégré.
Découvrez le téléviseur Ambilight : une expérience visuelle bluffante et un divertissement d'une simplicité totale. Avec ce téléviseur Google TV 4K, fini le temps passé à faire défiler l'écran. Il vous suffit de demander à l'Assistant Google de rechercher le film, l'émission ou le sport de votre choix et de vous installer confortablement pour profiter d'une expérience immersive.
Téléviseur AMBILIGHT 126 cm (50")
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos et DTS:X
Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres
Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Tous vos divertissements dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.
Des moments intenses. Des scènes plus nettes.
Zoomez. Laissez-vous surprendre par les détails. La précision de l'image 4K défie l'imagination. Avec un écran Pixel Precise Ultra HD pour une netteté et des détails réalistes, il offre des expériences à couper le souffle à chaque instant.
Couleurs et contrastes exceptionnels avec HDR10+
Plus de détails. Une qualité d'image optimisée, image par image. En mettant davantage l'accent sur les couleurs et le contraste, les séquences les plus sombres et les scènes les plus lumineuses gagnent en clarté.
Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X
Avec Dolby Atmos, le son reste fidèle à la vision du réalisateur. La technologie DTS:X permet de créer des expériences sonores en 3D. C'est comme si vous y étiez ! L'ajout de cette dimension sonore assure une expérience encore plus immersive, à domicile.
Les divertissements que vous aimez, avec l'aide de Google.
Qu'avez-vous envie de regarder ? Google TV réunit et organise pour vous les films, séries et autres contenus de l'ensemble de vos applications et abonnements. Vous obtiendrez des suggestions en fonction de vos goûts et vous pourrez même utiliser l'application Google TV sur votre téléphone pour gérer votre watchlist lorsque vous êtes en déplacement.
Compatible avec les assistants vocaux et Apple AirPlay*
Vous avez le choix entre les assistants vocaux ! Appuyez sur le bouton Assistant Google de votre télécommande pour rechercher des films et des séries, obtenir des recommandations, contrôler des appareils connectés compatibles et plus encore, le tout par commandes vocales. Vous pouvez également passer par des appareils équipés d'Alexa pour contrôler le téléviseur. Profitez de contenus en streaming sur votre téléviseur depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Regardez des films à partir d'applications. Montrez vos photos à vos invités.*
Dimensions au choix
Grand ou petit format, optez pour un téléviseur qui correspond parfaitement à vos besoins. De l'écran modeste de 43" à la version 65", l'incroyable série 8000 offre des solutions judicieuses.
Design européen
Un socle avec pieds latéraux, un cadre fin et élégant : un design européen dans toute sa splendeur. Réglez votre Ambilight en mode Lounge pour inonder la pièce de couleurs lorsque votre téléviseur est en veille. La télécommande est fabriquée à partir de plastique recyclé, l'emballage est en carton certifié FSC et les notices ont été soigneusement conçues et imprimées sur du papier recyclé.
Spécificités Techniques
Ambilight
Fonctions Ambilight
Suite Ambilight
Mode de jeu
S'adapte à la couleur du mur
Éclairage tamisé
Version Ambilight
3 côtés
Image/affichage
Diagonale de l'écran (pouces)
50
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
126
cm
Écran
LED 4K Ultra HD
Résolution d'écran
3840 x 2160p
Processeur d'images
Pixel Precise Ultra HD
Amélioration de l'image
Micro Dimming
Ultra Résolution
Natural Motion
Crystal Clear
Personnel
Home Cinéma
ÉCO
Film
Jeu
Moniteur
Résolution d'entrée de l'écran
Résolution - fréquence de rafraîchissement
640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz
