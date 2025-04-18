Termes recherchés

    Le téléviseur Ambilight avec Assistant Google intégré.
      Energy Label Europe E here
      Pour en savoir plus, téléchargez here (PDF 197.0KB)

      LED Téléviseur 4K Ambilight

      50PUS8100/12

      Le téléviseur Ambilight avec Assistant Google intégré.

      Découvrez le téléviseur Ambilight : une expérience visuelle bluffante et un divertissement d'une simplicité totale. Avec ce téléviseur Google TV 4K, fini le temps passé à faire défiler l'écran. Il vous suffit de demander à l'Assistant Google de rechercher le film, l'émission ou le sport de votre choix et de vous installer confortablement pour profiter d'une expérience immersive.

      Disponible à partir:

      Le téléviseur Ambilight avec Assistant Google intégré.

      • Téléviseur AMBILIGHT 126 cm (50")
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos et DTS:X
      Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

      Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres

      Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Tous vos divertissements dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.

      Des moments intenses. Des scènes plus nettes.

      Des moments intenses. Des scènes plus nettes.

      Zoomez. Laissez-vous surprendre par les détails. La précision de l'image 4K défie l'imagination. Avec un écran Pixel Precise Ultra HD pour une netteté et des détails réalistes, il offre des expériences à couper le souffle à chaque instant.

      Couleurs et contrastes exceptionnels avec HDR10+

      Couleurs et contrastes exceptionnels avec HDR10+

      Plus de détails. Une qualité d'image optimisée, image par image. En mettant davantage l'accent sur les couleurs et le contraste, les séquences les plus sombres et les scènes les plus lumineuses gagnent en clarté.

      Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X

      Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X

      Avec Dolby Atmos, le son reste fidèle à la vision du réalisateur. La technologie DTS:X permet de créer des expériences sonores en 3D. C'est comme si vous y étiez ! L'ajout de cette dimension sonore assure une expérience encore plus immersive, à domicile.

      Les divertissements que vous aimez, avec l'aide de Google.

      Les divertissements que vous aimez, avec l'aide de Google.

      Qu'avez-vous envie de regarder ? Google TV réunit et organise pour vous les films, séries et autres contenus de l'ensemble de vos applications et abonnements. Vous obtiendrez des suggestions en fonction de vos goûts et vous pourrez même utiliser l'application Google TV sur votre téléphone pour gérer votre watchlist lorsque vous êtes en déplacement.

      Compatible avec les assistants vocaux et Apple AirPlay*

      Compatible avec les assistants vocaux et Apple AirPlay*

      Vous avez le choix entre les assistants vocaux ! Appuyez sur le bouton Assistant Google de votre télécommande pour rechercher des films et des séries, obtenir des recommandations, contrôler des appareils connectés compatibles et plus encore, le tout par commandes vocales. Vous pouvez également passer par des appareils équipés d'Alexa pour contrôler le téléviseur. Profitez de contenus en streaming sur votre téléviseur depuis votre iPhone, iPad ou Mac. Regardez des films à partir d'applications. Montrez vos photos à vos invités.*

      Dimensions au choix

      Dimensions au choix

      Grand ou petit format, optez pour un téléviseur qui correspond parfaitement à vos besoins. De l'écran modeste de 43" à la version 65", l'incroyable série 8000 offre des solutions judicieuses.

      Design européen

      Un socle avec pieds latéraux, un cadre fin et élégant : un design européen dans toute sa splendeur. Réglez votre Ambilight en mode Lounge pour inonder la pièce de couleurs lorsque votre téléviseur est en veille. La télécommande est fabriquée à partir de plastique recyclé, l'emballage est en carton certifié FSC et les notices ont été soigneusement conçues et imprimées sur du papier recyclé.

      • Ambilight

        Fonctions Ambilight
        • Suite Ambilight
        • Mode de jeu
        • S'adapte à la couleur du mur
        • Éclairage tamisé
        Version Ambilight
        3 côtés

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (pouces)
        50  pouces
        Diagonale de l'écran (cm)
        126  cm
        Écran
        LED 4K Ultra HD
        Résolution d'écran
        3840 x 2160p
        Processeur d'images
        Pixel Precise Ultra HD
        Amélioration de l'image
        • Micro Dimming
        • Ultra Résolution
        • Natural Motion
        • Crystal Clear
        • Personnel
        • Home Cinéma
        • ÉCO
        • Film
        • Jeu
        • Moniteur

      • Résolution d'entrée de l'écran

        Résolution - fréquence de rafraîchissement
        640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indication de l'intensité du signal
        Oui
        Télétexte
        Hypertexte 1 000 pages
        Compatible HEVC
        Oui

      • Smart TV

        Applications Smart TV*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Appli NFT*
        • WhaleFit
        Système d'exploitation
        Google TV™
        Taille de la mémoire (flash)*
        16 Go

      • Fonctions de Smart TV

        Télévision interactive
        HbbTV
        Assistant vocal*
        • Télécommande avec micro
        • Assistant Google intégré
        • Fonctionne avec Alexa
        Expérience Smart Home
        • IMPORTANT
        • Control4
        • Compatible avec Apple Home
        Barre de gaming
        Barre de jeu 2.0
        Compatible TTS
        Oui

      • Applications multimédias

        Formats de lecture de vidéos
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formats de lecture de musique
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Prise en charge des formats de sous-titres
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formats de lecture de photos
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Niveau sonore

        Audio
        2.0 canaux
        Puissance de sortie (RMS)
        20 W
        Configuration des haut-parleurs
        2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
        Codec
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Amélioration du son
        • Mode IA
        • originale
        • Divertissement
        • Musique
        • Musique spatiale
        • Dialogue
        • Personnel
        • Tous styles de son
        • Dialogues clairs
        • Personnalisation du son
        • Mode AVL
        • Mode nuit
        Processeur audio
        Moteur audio classique
        Enceinte principale
        Bass Reflex à gamme étendue (FR01A)

      • Connectivité

        Nombre de connexions HDMI
        3
        Fonctionnalités HDMI
        • Audio Return Channel (ARC)
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Intercommunication de la télécommande
        • Contrôle audio du système
        • Mise en veille du système
        • Activation instantanée de la lecture (réveil automatique)
        Nombre de ports USB
        2
        Connexion sans fil
        • Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
        • Bluetooth® 5.0
        • Compatible avec Apple AirPlay
        • Google Fast Pair
        HDCP 2.3
        Oui sur tous les connecteurs HDMI
        HDMI ARC
        Oui sur HDMI 3
        Fonctionnalités HDMI 2.1
        • eARC/VRR/ALLM pris en charge
        • eARC sur HDMI 3
        EasyLink 2.0
        • Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur
        • HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

      • Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

        Jeux
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatible HDR10+

      • Carte énergie UE

        Numéros d'enregistrement EPREL
        2361288
        Classe énergétique pour SDR
        E
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR
        53  kWh/1 000 h
        Classe énergétique pour HDR
        G
        Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR
        72  kWh/1 000 h
        Consommation du téléviseur éteint
        N/A
        Mode veille en réseau
        2,0  W
        Technologie de dalle utilisée
        LED LCD

      • Alimentation

        Puissance électrique
        100 - 240 V CA, 50/60 Hz
        Consommation en veille
        moins de 0,5 W

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • 2 piles AAA
        • Guide de démarrage rapide
        • Dépliant juridique et de sécurité
        • Support de table
        • Télécommande
        • Cordon d'alimentation

      • Design

        Couleurs du téléviseur
        Cadre métallique noir
        Design du pied
        Pieds noirs

      • Dimensions

        Distance entre 2 pieds
        810  millimètre
        Compatible avec un montage mural
        200 x 100 mm
        Téléviseur sans pied (l x H x P)
        1 111 x 649 x 88 mm
        Téléviseur avec pied (l x H x P)
        1 111 x 674 x 255 mm
        Carton (l x H x P)
        1240 x 800 x 150 mm
        Poids du téléviseur sans pied
        8,23 kg
        Poids du téléviseur avec pied
        8,39 kg
        Poids, emballage compris
        11,61 kg

      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
      • Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
      • La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
      • L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp
      • Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
      • Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
      • Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
      • Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
      • La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.
      • L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
      • Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
      • Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC.
      • Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. YouTube, OK Google et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.
      • La disponibilité de l'application Apple TV et d'Apple TV+ dépend du pays ou de la région. Consultez les pages d'aide de Google Play et Apple Inc.
