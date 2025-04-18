Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
50PUS8100/12
De Ambilight TV met ingebouwde Google Assistent.
Maak kennis met Ambilight TV – waar verbluffende beelden en moeiteloos entertainment samenkomen. Met deze 4K Google TV hoeft u niet eindeloos te bladeren. Vraag de Google Assistent om uw favoriete film, programma of sport te vinden. Daarna kunt u gewoon achteroverleunen en genietenBekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
4K Ambilight TV
totaal
recurring payment
Ambilight biedt geïntegreerde LED-verlichting die op alle scènes reageert en u onderdompelt in een kleurrijke lichtkrans. Bij al uw entertainment wordt u nog meer meegesleept in het moment. Als u dit eenmaal hebt meegemaakt, wilt u nooit meer een TV zonder.
Zoom in. Verlies uzelf in de details. Dit is scherpte van 4K die verder gaat dan u zich kunt voorstellen. Met een Pixel Precise Ultra HD scherm voor scherpte en levensecht detail wordt elk moment een ademloze ervaring.
Verwacht meer detail. De beeldkwaliteit is beter van frame tot frame. Met een grotere nadruk op kleuren en contrast worden zelfs de donkerste momenten en de helderste scènes duidelijker.
Met Dolby Atmos voor geluid zoals de regisseur het bedoelde en DTS:X voor een 3D-geluidservaring is het alsof u er echt bent. Door deze extra dimensie toe te voegen aan het geluid krijgt u thuis een meer meeslepender ervaring.
Wat wilt u bekijken? Google TV brengt films, programma's en meer samen vanuit al uw apps en abonnementen en organiseert ze speciaal voor u. U krijgt suggesties op basis van wat u leuk vindt en u kunt zelfs de Google TV-app op uw telefoon gebruiken om onderweg uw kijklijst te beheren.
U kunt kiezen uit verschillende spraakassistenten. Druk op de Google Assistent-knop op uw afstandsbediening en u kunt met uw stem films en series zoeken, aanbevelingen krijgen, compatibele smarthomeapparaten besturen, en nog veel meer. Of vraag Alexa om de TV te bedienen via Alexa-apparaten. Stream moeiteloos naar uw TV vanaf uw iPhone, iPad of Mac. Kijk films via apps. Deel foto's met vrienden in de buurt.*
Ga voor groot. Ga voor klein. Ga voor een televisie die perfect aansluit bij uw behoeften. Van kleine 43-inch schermen tot een TV van 65 inch, de geweldige 8000-serie heeft altijd de beste keuze.
Edge-standaard, strak en dun frame – dit is Europees design op zijn best. Zet de Ambilight in loungemodus en vul uw kamer met kleuren als de TV inactief is. De afstandsbediening is gemaakt van gerecycled plastic, de verpakking van FSC-gecertificeerd karton en zelfs de flyers zijn zorgvuldig op gerecycled papier geprint.
Ambilight
Beeld/scherm
Schermresolutie
Tuner/ontvangst/transmissie
Smart TV
Smart TV-functies
Multimediatoepassingen
Geluid
Connectiviteit
Ondersteunde HDMI-videofuncties
Europese energiekaart
Vermogen
Accessoires
Ontwerp/Design
Afmetingen
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.