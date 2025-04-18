Zoektermen

      Energy Label Europe E
      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8100/12

      De Ambilight TV met ingebouwde Google Assistent.

      Maak kennis met Ambilight TV – waar verbluffende beelden en moeiteloos entertainment samenkomen. Met deze 4K Google TV hoeft u niet eindeloos te bladeren. Vraag de Google Assistent om uw favoriete film, programma of sport te vinden. Daarna kunt u gewoon achteroverleunen en genieten

      De Ambilight TV met ingebouwde Google Assistent.

      • 126 cm (50") Ambilight TV
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos en DTS:X
      Er is TV. En dan is er Ambilight TV

      Er is TV. En dan is er Ambilight TV

      Ambilight biedt geïntegreerde LED-verlichting die op alle scènes reageert en u onderdompelt in een kleurrijke lichtkrans. Bij al uw entertainment wordt u nog meer meegesleept in het moment. Als u dit eenmaal hebt meegemaakt, wilt u nooit meer een TV zonder.

      Heldere momenten. Scherpere scènes.

      Heldere momenten. Scherpere scènes.

      Zoom in. Verlies uzelf in de details. Dit is scherpte van 4K die verder gaat dan u zich kunt voorstellen. Met een Pixel Precise Ultra HD scherm voor scherpte en levensecht detail wordt elk moment een ademloze ervaring.

      Ongekende kleuren en contrast met HDR10+

      Ongekende kleuren en contrast met HDR10+

      Verwacht meer detail. De beeldkwaliteit is beter van frame tot frame. Met een grotere nadruk op kleuren en contrast worden zelfs de donkerste momenten en de helderste scènes duidelijker.

      Omring uzelf met Dolby Atmos en DTS:X

      Omring uzelf met Dolby Atmos en DTS:X

      Met Dolby Atmos voor geluid zoals de regisseur het bedoelde en DTS:X voor een 3D-geluidservaring is het alsof u er echt bent. Door deze extra dimensie toe te voegen aan het geluid krijgt u thuis een meer meeslepender ervaring.

      Uw favoriete entertainment, met een beetje hulp van Google.

      Uw favoriete entertainment, met een beetje hulp van Google.

      Wat wilt u bekijken? Google TV brengt films, programma's en meer samen vanuit al uw apps en abonnementen en organiseert ze speciaal voor u. U krijgt suggesties op basis van wat u leuk vindt en u kunt zelfs de Google TV-app op uw telefoon gebruiken om onderweg uw kijklijst te beheren.

      Compatibel met spraakassistenten en Apple AirPlay*

      Compatibel met spraakassistenten en Apple AirPlay*

      U kunt kiezen uit verschillende spraakassistenten. Druk op de Google Assistent-knop op uw afstandsbediening en u kunt met uw stem films en series zoeken, aanbevelingen krijgen, compatibele smarthomeapparaten besturen, en nog veel meer. Of vraag Alexa om de TV te bedienen via Alexa-apparaten. Stream moeiteloos naar uw TV vanaf uw iPhone, iPad of Mac. Kijk films via apps. Deel foto's met vrienden in de buurt.*

      Kies de juiste grootte

      Kies de juiste grootte

      Ga voor groot. Ga voor klein. Ga voor een televisie die perfect aansluit bij uw behoeften. Van kleine 43-inch schermen tot een TV van 65 inch, de geweldige 8000-serie heeft altijd de beste keuze.

      Europees design

      Edge-standaard, strak en dun frame – dit is Europees design op zijn best. Zet de Ambilight in loungemodus en vul uw kamer met kleuren als de TV inactief is. De afstandsbediening is gemaakt van gerecycled plastic, de verpakking van FSC-gecertificeerd karton en zelfs de flyers zijn zorgvuldig op gerecycled papier geprint.

      Technische specificaties

      • Ambilight

        Ambilight-functies
        • Ambilight Suite
        • Gamemodus
        • Past zich aan de muurkleur aan
        • Modus voor woonkamerlicht
        Ambilight-versie
        Driezijdig

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (inch)
        50  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        126  cm
        Display
        4K Ultra HD-LED
        Schermresolutie
        3840 x 2160 p
        Beeldengine
        Pixel Precise Ultra HD
        Beeldverbetering
        • Micro Dimming
        • Ultra-resolutie
        • Natural Motion
        • Crystal Clear
        • Persoonlijk
        • Home Cinema
        • ECO
        • Film
        • Game
        • Monitor

      • Schermresolutie

        Resolution-Refresh rate (vernieuwingsfrequentie)
        640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz,720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signaalsterkte-indicator
        Ja
        Teletekst
        1000 pagina's Hypertext
        HEVC-ondersteuning
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-apps*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • NFT-app*
        • Whalefit
        Besturingssysteem (OS)
        Google TV™
        Geheugengrootte (Flash)*
        16 GB

      • Smart TV-functies

        Interactieve TV
        HbbTV
        Spraakassistent*
        • Afstandsbediening met microfoon.
        • Google Assistant Built-in (ingebouwd)
        • Werkt met Alexa
        Smart Home-ervaring
        • MATTER
        • Control4
        • Werkt met Apple Home
        Gaming Control Bar
        Gamebar 2.0
        TTS-ondersteuning
        Ja

      • Multimediatoepassingen

        Videoweergaveformaten
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Muziekweergaveformaten
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Beeldweergaveformaten
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Geluid

        Audio
        2.0 kanalen
        Uitgangsvermogen (RMS)
        20W
        Luidsprekerconfiguratie
        2x10 W luidsprekers met volledig bereik
        Codec
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Geluidsverbetering
        • AI-modus
        • Origineel
        • Entertainment
        • Muziek
        • Ruimtelijke muziek
        • Dialoog
        • Persoonlijk
        • Alle geluidstijlen
        • Helder klinkende dialogen
        • Geluid aanpassen
        • AVL-stand
        • Nachtmodus
        Sound Engine
        Basic Sound Engine
        Hoofdluidspreker
        Full Range Bass Reflex (FR01A)

      • Connectiviteit

        Aantal HDMI-aansluitingen
        3
        HDMI-functies
        • Audio Return Channel
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Passthrough van afstandsbedieningen
        • Audiobediening
        • Stand-by
        • Afspelen met één druk op de knop (automatische wekfunctie)
        Aantal USB-aansluitingen
        2
        Draadloze verbinding
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual band
        • Bluetooth 5.0
        • Werkt met Apple AirPlay
        • Google Fast Pair
        HDCP 2,3
        Ja op alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja op HDMI3
        HDMI 2.1-functies
        • eARC/VRR/ALLM ondersteund
        • eARC op HDMI 3
        EasyLink 2.0
        • Externe instellingen via TV-gebruikersinterface
        • HDMI-CEC voor Philips TV/SB

      • Ondersteunde HDMI-videofuncties

        Gaming
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatibel met HDR10+

      • Europese energiekaart

        EPREL-registratienummers
        2361288
        Energieklasse voor SDR
        E
        Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld
        53  KWh/1000 u
        Energieklasse voor HDR
        G
        Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld
        72  KWh/1000 u
        Energieverbruik wanneer uitgeschakeld
        n.v.t.
        Netwerkstand-bymodus
        2,0  W
        Gebruikte panel-technologie
        LED-LCD

      • Vermogen

        Netspanning
        100 - 240 V, 50/60 Hz
        Stroomverbruik in stand-bystand
        minder dan 0,5 W

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • 2 AAA-batterijen
        • Snelstartgids
        • Brochure met juridische en veiligheidsgegevens
        • Tafelstandaard
        • Afstandsbediening
        • Voedingskabel

      • Ontwerp/Design

        Kleuren van de TV
        Metaal zwarte rand
        Ontwerp van de standaard
        Zwarte voetjes

      • Afmetingen

        Afstand tussen 2 standaarden
        810  mm
        Geschikt voor wandmontage
        200 x 100 mm
        TV zonder standaard (B x H x D)
        1111 x 649 x 88 mm
        TV met standaard (B x H x D)
        1111 x 674 x 255 mm
        Kartonnen verpakking (B x H x D)
        1240 x 800 x 150 mm
        Gewicht van TV zonder standaard
        8,23 kg
        Gewicht van TV met standaard
        8,39 kg
        Gewicht (incl. verpakking)
        11,61 kg

      • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
      • De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
      • Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektronische Programma Gids (EPG) en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
      • Netflix-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.netflix.com
      • Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Amazon Alexa is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • De knop voor (over-the-top) mediadiensten op de afstandsbediening verschilt per land. Raadpleeg het daadwerkelijke product in de doos.
      • Google Assistent is beschikbaar in verschillende talen en landen, specifiek voor producttypen.
      • De omvang van spraakbedieningsservices varieert per land en taal. Neem voor de meest recente informatie contact op met onze klantenservice.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
      • Google TV is de naam van de software van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC.
      • Google TV is de naam van de software van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC. YouTube, Ok Google en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.
      • De beschikbaarheid van de Apple TV-app en Apple TV+ kan per land of regio verschillen. Raadpleeg de ondersteuningspagina's van Google Play en Apple Inc.
