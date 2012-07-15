ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Energy Label Europe B
    Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Energy Label Europe B
    Photo de face du produit
  • Photo de face du produit

Arrêté

Moniteur LCD, rétroéclairage LED

273P3LPHES/00

4.7

| (13) Avis | 100% recommandent ce produit

Écran PowerSensor novateur allégeant les factures d'électricité

L'écran à LED professionnel Philips 273P3 a reçu la certification EPEAT Or pour ses performances respectueuses de l'environnement. Doté de la technologie intelligente PowerSensor, il détecte la présence de l'utilisateur et ajuste sa consommation d'énergie en conséquence, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité jusqu'à 80 %.

Voir tous les avantages

Écran PowerSensor novateur allégeant les factures d'électricité

  • P-line

  • 27" (68,6 cm)

PowerSensor réduit la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation

PowerSensor réduit la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation

PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.

La technologie LED garantit des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

EPEAT OR pour un impact minimal sur l'environnement

Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Or respectent votre santé et l'environnement, sont très économes en énergie et garantissent de faibles émissions de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT aide le consommateur à évaluer, comparer et choisir des moniteurs en fonction de 51 critères environnementaux définis par la US EPA. La certification GOLD garantit qu'au moins 30 % des plastiques utilisés sont des résines recyclées, ce qui réduit l'utilisation de matériaux toxiques et dangereux. La certification EPEAT Or n'est valable que lorsque Philips enregistre le produit. Veuillez visiter le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

13

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

15/07/2012

France

France

Super produit

Ecran de qualité, luminosité très correcte. Visibilité, confort des yeux.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

15/07/2012

France

France

Juste ce qu'il faut!

Si vous n'utilisez pas la 3D ne cherchez plus, vous avez trouvé votre écran!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

15/07/2012

France

France

tres bon produit

je suis tres satisfait de mon achat ecran de qualite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Le label EPEAT Or est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.