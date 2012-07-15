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Arrêté
273P3LPHES/00
Écran PowerSensor novateur allégeant les factures d'électricité
L'écran à LED professionnel Philips 273P3 a reçu la certification EPEAT Or pour ses performances respectueuses de l'environnement. Doté de la technologie intelligente PowerSensor, il détecte la présence de l'utilisateur et ajuste sa consommation d'énergie en conséquence, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité jusqu'à 80 %.
P-line
27" (68,6 cm)
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Or respectent votre santé et l'environnement, sont très économes en énergie et garantissent de faibles émissions de gaz à effet de serre. Le programme EPEAT aide le consommateur à évaluer, comparer et choisir des moniteurs en fonction de 51 critères environnementaux définis par la US EPA. La certification GOLD garantit qu'au moins 30 % des plastiques utilisés sont des résines recyclées, ce qui réduit l'utilisation de matériaux toxiques et dangereux. La certification EPEAT Or n'est valable que lorsque Philips enregistre le produit. Veuillez visiter le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
4.7
sur 6
13
Avis
100%
recommandent ce produit
natko54
15/07/2012
France
Super produit
Ecran de qualité, luminosité très correcte. Visibilité, confort des yeux.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Oui, je recommande ce produit
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rudydenfer
15/07/2012
France
Juste ce qu'il faut!
Si vous n'utilisez pas la 3D ne cherchez plus, vous avez trouvé votre écran!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Oui, je recommande ce produit
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mdg17
15/07/2012
France
tres bon produit
je suis tres satisfait de mon achat ecran de qualite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Le label EPEAT Or est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.