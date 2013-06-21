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Niet meer leverbaar
Bespaar energie met deze innovatieve monitor met PowerSensor
De milieuvriendelijke, EPEAT Gold-gecertificeerde Philips 273P3 LED-bedrijfsmonitor met intelligente PowerSensor 'voelt' wanneer de gebruiker afwezig is en bespaart zo tot wel 80% energie.
P Line
68,6 cm (27")
PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 80 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
Philips-monitoren met EPEAT GOLD-certificering staan garant voor een optimale bescherming van gezondheid en milieu. Daarnaast zijn ze uiterst energiezuinig en bieden ze een lage emissie van klimaatveranderende broeikasgassen. Het EPEAT-programma helpt kopers bij het beoordelen, vergelijken en uitkiezen van monitoren op basis van 51 milieufactoren die zijn ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse Environmental Protection Agency. De GOLD-certificering betekent dat ten minste 30% van het gebruikte plastic afkomstig is van gerecycled materiaal, zodat er bij de productie minder giftig en gevaarlijk materiaal wordt gebruikt. EPEAT Gold is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus in uw land.
4.7
van 5
13
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
evdb
21/06/2013
België
Geverifieerde koper
goede koop
Dit scherm moest ik reeds vroeger gekocht hebben gezien de voordelen en het gemak om CAD tekeningen te bewerken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
ijsco
14/04/2014
Nederland
is een zeer goed product
ben zeer tevreden over het beeld en geluid en de bediening
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
zuffenhausen
10/06/2013
United Kingdom
Fantastic VFM at this price point
Pleasing appearance. Well built. Comes with all cables necessary for the display of all video formats supported, audio cable and 240v power supply. Image quality super in all circumstances. The ability for changes in the display colour rendering and contrast dependant upon the content is a big technology step at this price point. Lots of other power saving technology included. Excellent VFM performing way above its cost which may explain why this is my third consecutive Philips monitor that I have purchased. The drivers are not included on the enclosed CD. The CD info takes you to a Philips website for registration of warranty and then to get the drivers. However, the driver section did not recognise the monitor model no matter what I tried. Somehow, by luck, I managed to get in through a 'back door'. The instructions for the driver installation were incorrect in as much as they were incomplete. As the drivers are necessary for the high tech features to function I persevered and eventually was able to make the installation. An installation path certainly not for the inexperienced I would suggest. The monitor will of course work in PnP mode but without the advanced features being present.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
EPEAT Gold is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus in uw land.