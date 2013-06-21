EPEAT Gold verzekert de kleinst mogelijke impact op het milieu

Philips-monitoren met EPEAT GOLD-certificering staan garant voor een optimale bescherming van gezondheid en milieu. Daarnaast zijn ze uiterst energiezuinig en bieden ze een lage emissie van klimaatveranderende broeikasgassen. Het EPEAT-programma helpt kopers bij het beoordelen, vergelijken en uitkiezen van monitoren op basis van 51 milieufactoren die zijn ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse Environmental Protection Agency. De GOLD-certificering betekent dat ten minste 30% van het gebruikte plastic afkomstig is van gerecycled materiaal, zodat er bij de productie minder giftig en gevaarlijk materiaal wordt gebruikt. EPEAT Gold is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus in uw land.