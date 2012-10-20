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  • L'art de l'élégance et de la performance
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Arrêté

BrillianceMoniteur ACL avec rétroéclairage à DEL

248C3LHSW/00

4
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

L'art de l'élégance et de la performance
Passez à un autre niveau de sophistication qui intègre la pureté des formes. Avec son boîtier fin et élégant et sa base en aluminium, le nouveau Moda est une œuvre d'art.
Voir tous les avantages

L'art de l'élégance et de la performance

  • Moda

  • 59,9 cm (23,6"), blanc,

  • HD 1080p

Technologie LED pour des images éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

SmartKolor pour des images profondes et réalistes

SmartKolor pour des images profondes et réalistes

SmartKolor est une technologie d'extension de couleurs sophistiquée qui permet d'améliorer la palette de couleurs visibles à l'écran. En améliorant le niveau de gain RVB de l'écran, cette fonctionnalité vous permet d'obtenir des images profondes et réalistes pour un visionnage de photos et vidéos exceptionnel.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-1679531

Notation globale

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Avis

100%

recommandent ce produit

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1

20/10/2012

Suisse

Suisse

Design moderne et joli. Manipulation menu intuitive et facile

Performance optimale, design moderne et joli, menu de l'ecran simple et intuitif, ecran brillant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight

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