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Niet meer leverbaar
Moda
59,9 cm (23,6"), wit,
Full HD
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.
SmartKolor is een geavanceerde kleurentechnologie die het visuele kleurengamma van het scherm vergroot. Door het RGB-versterkingsniveau van het scherm te verhogen, ontstaan er rijke, levendige beelden voor uitzonderlijke foto's en video's.
Prijzen
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
BIL62
20/10/2012
Suisse
Design moderne et joli. Manipulation menu intuitive et facile
Performance optimale, design moderne et joli, menu de l'ecran simple et intuitif, ecran brillant
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight