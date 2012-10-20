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  • Het summum van elegantie en prestaties
  • Het summum van elegantie en prestaties

Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

248C3LHSW/00

4
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Het summum van elegantie en prestaties
Trendy, maar verfijnd en puur van vorm. De nieuwe Moda met elegante platte behuizing en stijlvolle aluminium voet is een waar kunstwerk.
Bekijk alle voordelen

Het summum van elegantie en prestaties

  • Moda

  • 59,9 cm (23,6"), wit,

  • Full HD

LED-technologie voor schitterende beelden

Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.

SmartContrast 20.000.000:1 voor verbluffende, rijke details in het zwart

SmartContrast 20.000.000:1 voor verbluffende, rijke details in het zwart

Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.

SmartKolor voor rijke, levendige beelden

SmartKolor voor rijke, levendige beelden

SmartKolor is een geavanceerde kleurentechnologie die het visuele kleurengamma van het scherm vergroot. Door het RGB-versterkingsniveau van het scherm te verhogen, ontstaan er rijke, levendige beelden voor uitzonderlijke foto's en video's.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-1679531

Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

20/10/2012

Suisse

Suisse

Design moderne et joli. Manipulation menu intuitive et facile

Performance optimale, design moderne et joli, menu de l'ecran simple et intuitif, ecran brillant

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight

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