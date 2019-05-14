Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
243V5QSBA/01
Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
Ce moniteur Philips affiche des images saisissantes. Ses fonctions essentielles, dont SmartContrast, vous permettent de bénéficier d'images lumineuses et détaillées. Un excellent choix !
V-line
23,6" / 59,9 cm
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Ιάσων
14/05/2019
Ελλάδα
Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.
Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V5QSBA Οθόνη LCD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 243V5QSBA Οθόνη LCD
Le temps de réponse intelligent est la valeur optimale issue des tests gris à gris ou gris à gris (N/B).