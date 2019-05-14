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Niet meer leverbaar
LED-beelden in levendige kleuren
Geniet van levendig beeld op dit Philips-beeldscherm. Essentiële functies, zoals SmartContrast voor rijke en heldere beelden, maken dit een goede keuze!
V Line
59,9 cm (23,6")
De Philips MVA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Ιάσων
14/05/2019
Ελλάδα
Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.
Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243V5QSBA Οθόνη LCD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243V5QSBA Οθόνη LCD
SmartResponse-tijd is de optimale waarde van GtG- of GtG (BW)-tests.