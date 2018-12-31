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  • Affichage optimisé pour une meilleure productivité
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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD avec SmartImage

17S1AB/00

Affichage optimisé pour une meilleure productivité
Doté des fonctions SmartImage, SmartContrast, SmartControl et TrueVision, l'écran professionnel 17S1 à faible consommation d'énergie améliore votre productivité.
Voir tous les avantages

Affichage optimisé pour une meilleure productivité

  • 17" S-line

  • 1 280 x 1 024

  • Format 5/4

Entrées analogique VGA et numérique DVI

Entrées analogique VGA et numérique DVI

Double entrée avec connecteurs pour signal analogique VGA et signal numérique DVI.

SmartImage : pour une expérience visuelle optimisée et conviviale

SmartImage : pour une expérience visuelle optimisée et conviviale

SmartImage est une technologie de pointe, exclusive à Philips, permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran et de vous offrir un affichage exceptionnel. Cette interface conviviale vous permet de sélectionner plusieurs modes tels que Bureau, Image, Divertissement, Économie, etc., en fonction de l'application utilisée. Selon la sélection, SmartImage optimise de façon dynamique le contraste, la saturation de couleur et la netteté des images et vidéos pour permettre une qualité d'affichage supérieure. Le mode économique vous permet de faire de grandes économies d'énergie. Et tout cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!

Réglage aisé des performances d'affichage avec SmartControl II

SmartControl II est un logiciel pour moniteur dont l'interface graphique conviviale permet de régler précisément la résolution, le calibrage couleur et d'autres paramètres de l'écran, notamment la luminosité, le contraste, l'horloge et la phase, la position, le RVB, le point blanc et, sur les modèles disposant de haut-parleurs intégrées, le volume.

Spécificités Techniques

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