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Niet meer leverbaar
17S1AB/00
17 inch S-line
1280 x 1024
5:4-formaat
Aansluitingen die zowel analoge VGA-signalen als digitale DVI-signalen kunnen weergeven.
SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Afbeelding, Entertainment, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
SmartControl II is monitorsoftware met een gebruiksvriendelijke scherminterface waarmee u gemakkelijk de resolutie, kleurinstellingen en andere weergave-instellingen kunt definiëren. Tevens kunt u instellingen opgeven voor bijvoorbeeld helderheid, contrast, klok en fase, positie, RGB, witpunt en (voor modellen met ingebouwde luidsprekers) volume-aanpassingen.
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