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  • Geavanceerde monitor voor een extra hoge productiviteit
  • Geavanceerde monitor voor een extra hoge productiviteit
  • Geavanceerde monitor voor een extra hoge productiviteit
  • Geavanceerde monitor voor een extra hoge productiviteit
  • Geavanceerde monitor voor een extra hoge productiviteit
  • Geavanceerde monitor voor een extra hoge productiviteit

Niet meer leverbaar

BrillianceLCD-monitor met SmartImage

17S1AB/00

Geavanceerde monitor voor een extra hoge productiviteit
De energiezuinige bedrijfsmonitor 17S1 helpt u uw productiviteit te verbeteren met slimme kenmerken zoals SmartImage, SmartContrast, SmartControl en TrueVision
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Geavanceerde monitor voor een extra hoge productiviteit

  • 17 inch S-line

  • 1280 x 1024

  • 5:4-formaat

De tweevoudige ingang herkent VGA-signalen en digitale DVI-signalen

De tweevoudige ingang herkent VGA-signalen en digitale DVI-signalen

Aansluitingen die zowel analoge VGA-signalen als digitale DVI-signalen kunnen weergeven.

SmartImage: geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke weergave

SmartImage: geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke weergave

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Afbeelding, Entertainment, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

In een handomdraai uw monitor instellen met SmartControl II

SmartControl II is monitorsoftware met een gebruiksvriendelijke scherminterface waarmee u gemakkelijk de resolutie, kleurinstellingen en andere weergave-instellingen kunt definiëren. Tevens kunt u instellingen opgeven voor bijvoorbeeld helderheid, contrast, klok en fase, positie, RGB, witpunt en (voor modellen met ingebouwde luidsprekers) volume-aanpassingen.

Technische specificaties

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