Mijn Philips-espressomachine ontkalken

Als je merkt dat het Calc/Clean-lampje langzaam begint te knipperen of als het display van de machine vraagt om te ontkalken, geeft dit aan dat het tijd is om je Philips-espressomachine te ontkalken. Voor een optimale koffietemperatuur en -smaak is het belangrijk dat je je espressomachine regelmatig ontkalkt. Volg de stappen of bekijk de video's over hoe je dit thuis kunt doen.Let op: gebruik bij het ontkalken van je Philips-espressomachine alleen Philips-ontkalker (ontkalkingsoplossing CA6700).Het is ook belangrijk dat je het ontkalkingsproces niet onderbreekt nadat het is gestart. Houd er rekening mee dat dit proces in sommige gevallen tot 30 minuten kan duren.De instructies voor het ontkalken van je espressomachine kunnen per model verschillen. Raadpleeg de gebruikershandleiding of de video's op onze pagina [Coffee Care] voor nauwkeurige instructies voor je specifieke machine.