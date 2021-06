Een vuile of verstopte zetgroep kan ervoor zorgen dat er geen koffie uit de machine komt. Het is belangrijk om de zetgroep wekelijks schoon te spoelen. Volg de onderstaande stappen of bekijk onze instructievideo:

Schakel het apparaat UIT en wacht tot het volledig is uitgeschakeld en geen geluiden meer maakt (dit duurt ongeveer 15-20 seconden). Open de servicedeur en verwijder de zetgroep door op de knop 'PUSH' aan de rechterkant te drukken, de zetgroep vast te houden en deze naar je toe te trekken. Spoel de zetgroep grondig schoon met lauw water en laat deze aan de lucht drogen voordat je de zetgroep terugplaatst.

Opmerking: Voor een grondige reiniging van de zetgroep, adviseren we je koffieolieverwijderingstablet CA6704 van Philips te gebruiken.