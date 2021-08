Schil de aardappelen en snijd ze in reepjes.

Laat de aardappelreepjes ten minste 30 minuten weken in een kom. Haal de reepjes vervolgens uit de kom en dep ze af met keukenpapier.

Giet ½ eetlepel olijfolie in een kom, leg de reepjes in de kom en meng het geheel totdat de aardappelreepjes zijn bedekt met een laagje olie.

Neem met de hand of met keukengerei de aardappelreepjes uit de kom zodat de overtollige olie in de kom blijft. Leg de aardappelreepjes in de mand.