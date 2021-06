Controleer of er een voorwerp vastzit in het mondstuk, de buis of de slang van uw Philips-stofzuiger.

De luchtstroom in uw stofzuiger kan gedeeltelijk worden geblokkeerd door een voorwerp dat vastzit in een van die delen van uw apparaat. Als dat het geval is, moet u het voorwerp eruithalen voordat u doorgaat met stofzuigen.