Spotify Connect. Tidal. Deezer. We hebben het allemaal

Of u nou rechtstreeks vanuit Spotify streamt of albums met hoge resolutie op Tidal opent via de Play-Fi-app, deze luidspreker streamt het allemaal. Van afspeellijsten voor feestjes in de lounge tot podcasts in de werkkamer, alles wat u leuk vindt, klinkt rijker, dieper en helderder.