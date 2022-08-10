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Arrêté
TAW6205/10
Tous vos contenus audio. N'importe quelle pièce.
Cette enceinte sans fil est excellente utilisée seule, et encore meilleure reliée à d'autres. Associez-la à votre téléviseur ou à d'autres enceintes, pour un son multiroom exceptionnel. Utilisez-en deux pour un son stéréo. Elle permet également d'ajouter une dimension supplémentaire à l'Ambilight de votre téléviseur Philips.
Wi-Fi, audio multiroom
Compatible DTS Play-Fi
Se connecte aux assistants vocaux
LED intégrée
Que vous utilisiez Spotify pour le streaming ou que vous accédiez à des albums haute résolution sur Tidal via l'application Play-Fi, cette enceinte diffuse tout ce dont vous avez besoin. Des playlists de fête dans le salon aux podcasts au bureau, tout ce que vous aimez aura un son plus riche, plus profond et plus clair.
2.7
sur 6
54
Avis
10/08/2022
Deutschland
Was ganz anderes
Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.
Avantages
Ton und Licht einfach eine tolle Sache
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Date d'utilisation 2021-07-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Date d'utilisation 2021-07-10
YpsmitGimick
22/07/2022
Deutschland
Das ist klasse!
Einfache Einrichtung, tolle Optik, ansprechender Klang, läuft super stabil, praktische App. Was doll ich noch sagen. Ich habe den Kauf auf jeden Fall nicht bereut. Hatte vorher schon von einem Hifi Hersteller eime WLAN Box. Die ließ sich nicht mal richtig einrichten. Hier klappt alles ganz einfach. Sonst hätte ich das Thema wohl auch aufgegeben.
Avantages
Leichte Einrichtung und guter Klang
Contre
-
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Date d'utilisation 2021-06-22
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Date d'utilisation 2021-06-22
ClaudiKlingtGut
22/07/2022
Deutschland
Bin Happy
Finde den Speaker super schön. Vor allem mit dem Licht ist das super schön :-) Benutze ihn über Bluetooth und finde er klingt richtig gut. Also man braucht nicht zwingend diesen WLAN Geschichte.
Avantages
Schönes Licht, super Klang
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Date d'utilisation 2021-06-22
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Date d'utilisation 2021-06-22