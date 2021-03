Verfijnd geometrisch design. Comfortabele pasvorm voor in het oor

De ronde behuizing van het oordopje is van tastbare kwaliteit en is ontworpen om het licht subtiel te weerkaatsen, waardoor een elegante, ingetogen look ontstaat. De ovale akoestische buis zit comfortabel en stevig in uw oor en maximaliseert passieve ruisisolatie.