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Niet meer leverbaar
TAT8505BK/00
13mm drivers/gesloten achterkant
Bluetooth®
Zwart
Wanneer het nummer uw volledige aandacht verdient, kunt u met deze draadloze koptelefoon helemaal opgaan in de muziek zonder afleiding. Eén externe microfoon en één interne microfoon filteren externe ruis uit. Met de Bewustzijnsmodus kunt u de buitenwereld weer toelaten wanneer dit nodig is.
Perfect afgestemde drivers van 13 mm zorgen voor krachtige bastonen en een opwindende helderheid in elk nummer. Als u een oordopje uitneemt, wordt de muziek onderbroken. Plaats het oordopje terug en de muziek gaat weer verder.
De oplaadcase kan draadloos of via USB-C worden opgeladen Met een volledig opgeladen case hebt u 18 uur extra speeltijd. Na één keer opladen kunt u met de oordopjes 6 uur muziek luisteren (5 uur met ANC). Laad ze 15 minuten op voor 1 uur extra.
Prijzen
2.6
van 5
12
Reviews & awards
Jml3_uk
08/03/2023
United Kingdom
Geverifieerde koper
Great, comfortable and just work
Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend
Voordelen
Connects no issues with other devices, decent battery life
Nadelen
None yet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones
PASARICA STELIAN
06/08/2026
Österreich
The best sound I've ever heard
I have been listening to music every day for many years, and I can honestly say these are the best true wireless earbuds I have ever owned. The sound is incredibly natural, crystal clear, powerful, and perfectly balanced. The bass is deep and rich without overwhelming the mids and highs, making every song sound exactly as it should. I have tried many other earbuds, including more expensive models, but none of them come close to the sound quality of these. For me, this is the reference for how wireless earbuds should sound. The only thing I cannot understand is why Philips decided to discontinue this model. That was a huge mistake. Instead of stopping production, they should have kept making them and used this sound quality as the benchmark for future models. I highly recommend these earbuds to anyone who truly cares about music and wants outstanding sound quality instead of marketing hype. Even today, after trying many alternatives, I still haven't found another pair that matches them. Please bring this model back or create a successor with the same incredible sound signature.
Voordelen
Outstanding natural sound, deep bass, crystal-clear vocals, excellent balance, comfortable fit, premium build quality. Still the best-sounding true wireless earbuds I have ever used.
Nadelen
Philips discontinued this amazing model. That was a huge mistake. Please bring it back or release a true successor with the same incredible sound quality.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8000 series TAT8505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2021-03-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8000 series TAT8505BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2021-03-01
Barrista Numero Uno
02/02/2022
Nederland
Geverifieerde koper
PUIK GELUID
Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.
Voordelen
Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij
Nadelen
buitenzijde iets te glad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon