Ingebouwde klokfunctie met twee alarmen en sleeptimer

Met de sleeptimer valt u rustig in slaap terwijl uw favoriete radiozender op de achtergrond wordt afgespeeld. Met de tweevoudige wekfunctie kunt u twee verschillende alarmen instellen. Perfect als u waarschijnlijk na het eerste alarm nog even door wilt slapen. Of als uw partner eerder dan u op moet.