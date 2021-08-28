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Niet meer leverbaar
TAPR802/12
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Waar u ook van houdt, met deze Philips-internetradio kunt u er nog meer van genieten. Naast internet, DAB en FM beschikt u ook over compatibiliteit met Spotify Connect en de mogelijkheid om te streamen vanaf uw mobiele apparaat.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Muziek. Gesproken woord. True crime. Deze internetradio biedt toegang tot duizenden wereldwijde stations die elk denkbaar programma uitzenden. De digitale radiotuner biedt kristalheldere ontvangst en u kunt maximaal 20 voorkeuzezenders instellen voor uw favoriete internet-, DAB+- of FM-zenders.
3.9
van 5
57
Reviews & awards
ijsel
28/08/2021
België
Geverifieerde koper
Fijne radio in de schuur bij ons.
Makkelijk bedienbaar. Goede dab radio altijd goed geluid.
Voordelen
Met 1 druk op het knopje aan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio
Datum gebruik 2020-07-28
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio
Datum gebruik 2020-07-28
mabubhay
09/06/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Uitstekende weergave internet stations!
Makkelijke WiFi connectie, en algehele bediening. Goed geluid, duidelijke display. Mijn vrouw luistert nu hele dag naar haar favoriete buitenlandse radiostation.
Voordelen
Makkelijke installatie WiFi aansluiting, goed geluid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio
Datum gebruik 2022-05-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio
Datum gebruik 2022-05-09
An Ro
03/04/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Mooi geluid
Mooi geluid en makkelijk op alle manieren in te stellen. We hebben hem vooral op DAB staan. Maar soms willen we naar een klassiek radiostation luisteren uit New York, via het internet, en daarvan is de ontvangst ook uitstekend.
Voordelen
goed geluid, makkelijk te bedienen
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio
Datum gebruik 2022-04-03
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio
Datum gebruik 2022-04-03