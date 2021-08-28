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Niet meer leverbaar

Internetradio

TAPR802/12

3.9

| (57) Reviews & awards

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Waar u ook van houdt, met deze Philips-internetradio kunt u er nog meer van genieten. Naast internet, DAB en FM beschikt u ook over compatibiliteit met Spotify Connect en de mogelijkheid om te streamen vanaf uw mobiele apparaat.

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  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Internetradio. Duizenden zenders binnen handbereik

Muziek. Gesproken woord. True crime. Deze internetradio biedt toegang tot duizenden wereldwijde stations die elk denkbaar programma uitzenden. De digitale radiotuner biedt kristalheldere ontvangst en u kunt maximaal 20 voorkeuzezenders instellen voor uw favoriete internet-, DAB+- of FM-zenders.

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

DAB+-/FM-digitale radio

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

57

Reviews & awards

28/08/2021

België

België

Geverifieerde koper

Fijne radio in de schuur bij ons.

Makkelijk bedienbaar. Goede dab radio altijd goed geluid.

Voordelen

Met 1 druk op het knopje aan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio

Datum gebruik 2020-07-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio

Datum gebruik 2020-07-28

09/06/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Uitstekende weergave internet stations!

Makkelijke WiFi connectie, en algehele bediening. Goed geluid, duidelijke display. Mijn vrouw luistert nu hele dag naar haar favoriete buitenlandse radiostation.

Voordelen

Makkelijke installatie WiFi aansluiting, goed geluid.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio

Datum gebruik 2022-05-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio

Datum gebruik 2022-05-09

03/04/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooi geluid

Mooi geluid en makkelijk op alle manieren in te stellen. We hebben hem vooral op DAB staan. Maar soms willen we naar een klassiek radiostation luisteren uit New York, via het internet, en daarvan is de ontvangst ook uitstekend.

Voordelen

goed geluid, makkelijk te bedienen

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio

Datum gebruik 2022-04-03

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAPR802 Internetradio

Datum gebruik 2022-04-03

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