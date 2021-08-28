Van de aankoop van de TAPR802 Dab+, spotify connect, bluetooth radio heb ik zeker geen spijt. Hij voldoet volledig aan mijn verwachtingen. Ook de internetradio waarbij ik in het verleden zeer slechte ervaringen mee had bij een ander merk (ontzettend veel hinderlijk geklik) is echt zeer goed te noemen. Bij elk van de items zijn 20 items voor te programmeren wat het bedienen heel gemakkelijk maakt. Het voor het eerst opstarten van de TAPR802 DAB+ is een "fluitje van een cent". Verder is de bediening heel intuitief wat deze radio tot een voor eigenlijk iedereen heel bruikbaar apparaat maakt. De geluidskwaliteit is boven verwachting. Erg goed voor zo'n klein toestelletje. Eén nadeel(tje) wil ik wel even noemen. Er is altijd netspanning nodig voor het gebruiken van de radio. Een voedings"buffer" van een paar batterijen zou handig zijn, maar dat is minder belangrijk als je de voordelen van dit apparaat in ogenschouw neemt. De instellingen blijven ook los van het spanningsnet in takt -Snel te installeren -Gemakkelijk de diverse items te programmeren -Veelzijdig -Handig (bijna) overal te plaatsen -Uitstekende geluidskwaliteit -Mooi design kortom een veelzijdig toestelletje dat ik echt kan aanraden!