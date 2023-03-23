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Arrêté

Radio Internet

TAPR802/12

3.9

| (57) Avis

Toujours plus de choses à aimer

Élargissez vos goûts grâce à cette radio Internet Philips. Écoutez des stations de radio Internet, DAB et FM, et bénéficiez d'une compatibilité Spotify Connect ainsi que de la possibilité de streaming depuis votre appareil mobile.

Voir tous les avantages

Toujours plus de choses à aimer

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Radio Internet. Des milliers de stations au bout des doigts

Musique, histoires de crimes, aventures... Cette radio Internet est votre ticket d'entrée à des milliers de stations diffusant tous les types de programmes. Le tuner numérique offre une réception au son limpide et vous pouvez définir jusqu'à 20 présélections pour vos stations Internet, DAB+ ou FM préférées.

Grand écran couleur 2,4" pour une meilleure lisibilité

Le boîtier en bois noir mat encadre un grand écran couleur brillant et une grille de haut-parleur en métal noir. L'écran affiche des informations sur les titres et la pochette depuis Spotify Connect, ainsi que le logo des stations lorsque vous utilisez la radio Internet ou DAB.

1 haut-parleur 3'' à large bande. Son clair et détaillé.

Le haut-parleur 3'' à large bande offre un son clair. Le port Bass Reflex s'occupe des fréquences basses pour une réponse en graves pleine et puissante. La portée sans fil est de 10 m.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

57

Avis

23/03/2023

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Radio très complète

Cette radio a plusieurs façons de se connecter. Pour ma part je l'utilise en tant que radio internet, connectée donc au wi-fi de mon domicile, et le choix des stations est très vaste. Le rapport qualité prix est excellent.

Avantages

Plusieurs possibilités de connexion à un prix raisonnable

Contre

Au niveau du son, léger manque de graves.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAPR802 Radio Internet

Date d'utilisation 2023-02-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAPR802 Radio Internet

Date d'utilisation 2023-02-23

28/08/2021

België

België

Acheteur vérifié

Fijne radio in de schuur bij ons.

Makkelijk bedienbaar. Goede dab radio altijd goed geluid.

Avantages

Met 1 druk op het knopje aan.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAPR802 Internetradio

Date d'utilisation 2020-07-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAPR802 Internetradio

Date d'utilisation 2020-07-28

24/07/2023

Deutschland

Deutschland

So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!

Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.

Avantages

Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAPR802 Internetradio

Date d'utilisation 2021-07-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAPR802 Internetradio

Date d'utilisation 2021-07-24

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