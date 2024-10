Geweldig geluid. Van de TV tot telefonische vergaderingen.

Gefluisterde onthullingen. Autoachtervolgingen. Kristalheldere telefonische vergaderingen. Of u nu thuis werkt of ontspant met uw favoriete programma, met deze draadloze TV-koptelefoon voor over het oor hoort u alles perfect. Geniet van helder geluid zonder latentie.