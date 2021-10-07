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  • Voel de bas
  • Voel de bas
  • Voel de bas

Niet meer leverbaar

Draadloze koptelefoons voor op het oor

TAH4205BL/00

2.9
| (39) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Blauw
Blauw
Rood
Rood
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Voel de bas
Laat uw muziek fantastisch klinken met een stevigere bas. Deze draadloze on-ear-koptelefoon heeft een Bass Boost-knop, zodat u de bas op elk gewenst moment kunt versterken. U krijgt tot 29 uur afspeeltijd, kunt de koptelefoon snel opladen en hebt de keuze uit stijlvolle matte kleuren.
Bekijk alle voordelen

Voel de bas

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Compact opvouwbaar

  • Tot 29 uur afspeeltijd

Bass Boost-knop. Sterkere bas met één druk op de knop.

Bass Boost-knop. Sterkere bas met één druk op de knop.

Deze on-ear-koptelefoon heeft krachtige akoestische neodymium-drivers van 32 mm die helder geluid en een rijke bas bieden. Als u nog meer bas wilt, drukt u gewoon op de Bass Boost-knop. U voelt direct het verschil.

29 uur afspeeltijd. Opladen via USB-C.

29 uur afspeeltijd. Opladen via USB-C.

U krijgt tot 29 uur afspeeltijd na 2 uur opladen via USB-C. Als de batterij bijna leeg is, kunt u eventjes 15 minuten opladen voor nog eens 4 uur muziekplezier.

Verstelbare, lichtgewicht, gewatteerde hoofdband

Verstelbare, lichtgewicht, gewatteerde hoofdband

Deze on-ear-koptelefoon is verkrijgbaar in stijlvolle matte kleurpatronen en heeft een gewatteerde hoofdband die zo licht is dat u hem nauwelijks voelt. Op de zachte oorschelpen staat duidelijk aangegeven welke voor het linker- en welke voor het rechteroor bestemd is. Ook kunt u de hoek aanpassen totdat ze precies goed aanvoelen.

Technische specificaties

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Recensies

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2.9

van 5

39

Reviews & awards

07/10/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

het product is geweldig

het is echt een top koptelefoon de muziek is echt zuiver en ga zomaar door en de batterij gaat echt lang mee voor dat je hem moet opladen dus het is echt een aanrader als je een goede koptelefoon zoekt.

Voordelen

alles

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH4205RD Draadloze koptelefoons voor op het oor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH4205RD Draadloze koptelefoons voor op het oor

03/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great for those with sensitive hearing

I use them to listen to audiobooks, music, videos, take calls, all the things you use them for. But I also use them to cancel out most sounds when I get overstimulated (am anxious and autistic) and also use them at concerts as I get overstimulated in loud environments but love concerts for the vibes. I agree with the other reviewee about the constant 'battery low' warning when you get to 15%. Very annoying indeed.

Voordelen

29 hours of listening

Nadelen

Warning at 15% every minute or so

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH4205BK On-ear Wireless Headphones

03/01/2025

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Alles super

Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.

Voordelen

Passt alles

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.