Philips Avent-bekers volgen de ontwikkeling van je kind

Leren zelfstandig drinken is een belangrijke stap in de ontwikkeling van kinderen. We ondersteunen kinderen bij hun reis naar zelfstandig drinken en helpen hen gemakkelijk over te gaan van borst of fles naar open beker. We hebben geleerd van zorgdeskundigen, waardoor onze verschillende oplossingen met spenen, zachte en harde tuiten, rietjes en 360°-drinkranden de ontwikkeling van je kind volgen en zijn nieuwe motorieke vaardigheden en drinkvaardigheden stimuleren. Onze hoogwaardige oplossingen zijn ontwikkeld met gemak en hygiëne in het achterhoofd.