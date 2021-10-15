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Niet meer leverbaar
SCF797/00
Set vervangende rietjes
2 stuks
Gebruik voor bekers van 260 ml met buigbaar rietje. Voor bekers van 200 ml met rietje kun je het rietje met een schaar 3 cm afknippen. Aan de zijkant van de verpakking kun je het makkelijk afmeten.
Het onderste deel van het rietje is gebogen, zodat het rietje makkelijk bij het drinken komt, waardoor je in een natuurlijke drinkpositie kunt drinken.
2.0
van 5
6
Reviews & awards
Malla2
15/10/2021
Suomi
Ecological
Very useful and ecological when your child has bitten off pieces of the straw and/or when the straw has been used _a lot_. There's no need to throw whole jug away byt you can replace the straw! Wonderful!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF797/00 Pillimukit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF797/00 Pillimukit
Marther
25/04/2022
Suomi
Straws are too easily bitten through
These straw cups are very good first ways to teach children to drink with straw and very leak proof. Only down side is that the material feels too good to bite into that my kids keep biting them into pieces. And too bad is that you cannot buy only straws from anywhere at least in finland so the cups are not very sustainable.
Voordelen
Kids love them
Nadelen
Straw breaks too easily
Deze review is gemaakt voor SCF797/00 Pillimukit
Deze review is gemaakt voor SCF797/00 Pillimukit
Vagners
13/04/2022
Danmark
God og irriterende
God drikkedunk, men irriterende du ikke kan købe nye sugerør - så skal du skifte hele drikkedunken ud :(
Deze review is gemaakt voor SCF797/00 Sugerørskopper
Deze review is gemaakt voor SCF797/00 Sugerørskopper
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.